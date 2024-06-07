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​ «СКБ Контур» и Торгово-промышленная палата России запланировали общие проекты по цифровой трансформации и развитию ИT-компетенций ​

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП России) Сергей Катырин подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные инициативы будут направлены на цифровую трансформацию бизнес-процессов в условиях импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Торгово-промышленная палата России играет важную роль в создании благоприятных условий для бизнеса и повышении инвестиционной привлекательности отечественной промышленности. Сотрудничество Контура с этим институтом развития открывает новые возможности для достижения цифровой зрелости отраслей экономики и регионов страны, а также для повышения эффективности взаимодействия между бизнесом и государством».

Используя современные технологии и программные продукты «СКБ Контур», компании намерены модернизировать цифровую инфраструктуру и создать устойчивую бизнес-модель, которую требует digital-экономика.

В рамках сотрудничества запланированы совместные образовательные программы и онлайн-мероприятия по профориентации с помощью «Гида в ИT» — разработки благотворительного фонда «СКБ Контур».

Стороны также рассчитывают построить модель быстрой подготовки кадров с ИT-компетенциями, способную ответить на вызовы цифровизации в экономике, социальной сфере, государственном управлении и обеспечить возможности для цифровой трансформации в России.

Сергей Катырин, президент ТПП России: «ТПП России последовательно отстаивает интересы предпринимательского сообщества, в том числе работающего в секторе информационных технологий, а в данном случае выступает одним из ведущих отечественных разработчиков решений для бизнеса и государства. Соглашение является логичным продолжением многолетнего сотрудничества ТПП России, которое направлено не только на продвижение отечественных решений, но и на повышение эффективности бизнеса за счет внедрения информационных технологий, наращивания передовых компетенций сотрудников российских компаний и индивидуальных предпринимателей».

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