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Tele2 инвестирует более 1 млрд рублей в цифровизацию Воронежской области

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Воронежской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации цифровых проектов. Среди основных задач – внедрение технологий и сервисов, направленных на цифровую трансформацию региона, и развитие телекоммуникационной инфраструктуры для привлечения инвестиций, повышения качества жизни в Черноземье. Планируемый объем инвестиций Tele2 в 2024-2025 гг. превысит один млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики подписали генеральный директор Tele2 Антон Годовиков и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Стороны ориентированы на активное развитие телекоммуникационной инфраструктуры – основы для ускорения темпов социально-экономического развития, привлечения инвестиций и повышения уровня и качества жизни населения в регионе.

В фокусе оператора – содействовать развитию и расширению телеком-инфраструктуры Воронежской области, разрабатывать и внедрять новые цифровые услуги и сервисы. Tele2 будет участвовать в инициативах правительства по развитию социально-экономической сферы региона и предоставлять свою экспертизу в оценке регуляторных инициатив в телекоммуникационной области. В рамках партнерства в ближайшие два года Tele2 обеспечит развитие сети на территории Воронежа и всех районов области.

Правительство, в свою очередь, будет оказывать поддержку во внедрении технологий, способствовать повышению доступности цифровых услуг и создавать благоприятную среду для развития информационно-технологической грамотности населения Воронежской области. Сторона также выражает готовность обеспечивать взаимодействие с федеральными органами власти и органами местного самоуправления для создания благоприятных условий устойчивого функционирования мобильной связи.

Антон Годовиков, генеральный директор Tele2: «Рост интернет-трафика в Воронежской области опережает средние темпы по России: 24% против 18%. Наши абоненты в регионе активно пользуются стриминговыми сервисами, маркетплейсами и банковскими приложениями. Экспоненциальный рост трафика требует от компании устойчивой телеком-инфраструктуры. В прошлом году мы модернизировали 18% всех объектов в регионе, а в рамках проекта устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в 38 малых населенных пунктах. Соглашение с правительством Воронежской области и внушительная сумма инвестиций указывают на намерение Tele2 принимать самое активное участие в цифровизации региона. Помимо уникальных продуктов в В2С-сегменте, мы предлагаем бизнесу инновационные сервисы на базе больших данных и искусственного интеллекта, решения на базе промышленного интернета и IoT. Это согласуется со стратегией развития в области цифровой трансформации Воронежской области, где данные направления выделены как приоритетные».

Александр Гусев, губернатор Воронежской области: «В Воронежской области активно идет цифровизация, повышается ее доступность в отдаленных населенных пунктах. У жителей и гостей региона появляются новые возможности для образования, лечения, бизнеса, туризма, получения государственных услуг. Инновационные технологии появляются там, где их раньше не было, а уже известные сервисы выходят на новый уровень цифровой трансформации, связанной с автоматизацией в промышленности и сельском хозяйстве, повышением безопасности и удобства городской среды. Хочу поблагодарить компанию Tele2 за активное участие в этом процессе. Уверен, соглашение о сотрудничестве и совместная работа с оператором принесут всем пользу».

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