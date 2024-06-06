CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут развивать спутниковые сервисы для повышения безопасности транспорта и массового внедрения беспилотной авиации

Спутниковый сегмент для гибридной связи на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group. Президент компании Николай Пожидаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о подготовке такого проекта и стратегическом партнерстве в области технологического и навигационного суверенитета России. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Компании договорились о проведении пилотных проектов и тестировании совместных решений в рамках ряда стратегических государственных задач. В частности, речь идет об аварийном оповещении через «ЭРА-ГЛОНАСС» для любых видов транспорта и подвижных объектов на всей территории страны в зонах отсутствия сотовой связи. Также Sitronics Group и АО «ГЛОНАСС» будут отрабатывать мониторинг и каналы управления беспилотными воздушными судами с использованием спутниковой связи в рамках концепции «Цифрового неба России» — проекта из ТОП-100 президентского форума «Сильные идеи для нового времени».

«Мы являемся участниками федерального проекта «Развитие высокотехнологичного направления «Перспективные космические системы и сервисы» и отрабатываем различные модели использования наших низкоорбитальных спутниковых группировок для решения стратегических задач страны. Функционал применения малых космических аппаратов может быть совершенно разным – от оптического и радарного зондирования Земли до интернета вещей, загоризонтного мониторинга и управления беспилотными воздушными судами с использованием спутниковых каналов связи. Проведение совместных пилотных проектов по тестированию и апробации технологий гибридной сети связи расширяет спектр применения наших спутниковых систем для многих отраслей, в том числе транспортной», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Перспективная программа Sitronics Group включает в себя создание и запуск более 200 космических аппаратов различного назначения: спутники для автоматической идентификационной системы (AИС), интернет вещей, а также оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения.

Алексей Райкевич отметил, что партнерство компаний объединит уникальные компетенции и позволит повысить безопасность миллионов пользователей транспортных услуг, а также открыть небо для массового внедрения беспилотной авиации.

«Новой вехой развития станет использование гибридной связи для «ЭРА-ГЛОНАСС». Сегодня к системе подключено уже более 11 млн транспортных средств, она ежегодно спасает тысячи жизней водителей, пассажиров и пешеходов при ДТП. Мы реализуем сервис мониторинга общественного транспорта во всех регионах. Аварийное оповещение там, где нет покрытия сотовой связью, повысит безопасность и откроет новые возможности для развития логистики, туризма. Это ускоряет решение национальных целей развития на период 2030-2036 гг., установленных Президентом России Владимиром Путиным, по снижению смертности при ДТП, сохранению жизней и здоровья людей. В части национального проекта по развитию беспилотных авиасистем мы разрабатываем решение, которое сформирует связность существующих и перспективных авиабеспилотников, обеспечит бесшовное и безопасное небо для применения этой технологии», – подчеркнул глава АО «ГЛОНАСС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев, зато у американцев киберпреступники каждый раз отбирают в шесть раз больше денег

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024