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Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс

Сбербанк совместно с Министерством финансов России разработал первого ИИ-агента в госуправлении для оптимизации бюджетного процесса. Он создан на базе большой языковой модели GigaChat. Пилотное внедрение решения запланировано уже в ближайшем бюджетном цикле. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-агент будет интегрирован в систему «Электронный бюджет». Искусственный интеллект поможет сформулировать качественные запросы, сверить семантику с заявленным направлением и государственной программой. ИИ-агент моментально предоставит решение и снизит количество некачественных заявок и отказов, а также позволит уменьшить нагрузку на специалистов до 70%.

Используя ИИ-агента, эксперты Минфина будут самостоятельно адаптировать решение на основе искусственного интеллекта и применять навыки работы с большими языковыми моделями при изменении структуры и статей бюджета госпрограмм. Внедрение ИИ-решения позволит сократить сроки обработки запросов, особенно в пиковые периоды (в июне и сентябре), что критически важно для выполнения федеральных задач.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Искусственный интеллект все активнее используется в нашей жизни, в медицине, образовании, в бизнес-процессах в любых отраслях экономики. Но и в госуправлении перспективы применения ИИ колоссальны. Новый ИИ-агент, которого мы разрабатываем в партнерстве с Минфином на базе GigaChat, окажет огромное содействие бюджетному процессу. Эта передовая разработка в перспективе может внести большой вклад в управление бюджетом и другими ключевыми процессами в госуправлении».

Антон Силуанов, министр финансов России: «Искусственный интеллект станет хорошим подспорьем для финансистов – он возьмет на себя рутинные процессы вычислений и анализа. Однако не стоит забывать, что бюджетный процесс – это решения, связанные в том числе с политикой, с пониманием нужд реальных людей, предприятий, а не цифр на экране. Поэтому последнее слово всегда будет за человеком».

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