CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

«ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» объединят усилия для обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры

Компании «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности и построения современных телекоммуникационных систем. Об этом CNews сообщили представители «ПРОТЕЙ Технологии».

Документ подписан генеральным директором ООО «ПРОТЕЙ ТЛ» Алексеем Александровым и генеральным директором ПАО «Россети Урал» Александром Пятигором.

Компания «ПРОТЕЙ Технологии» занимается разработкой и производством программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций и комплексной безопасности. Соглашение предполагает сотрудничество при реализации проектов по обеспечению информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, а также импортозамещения средств связи, применяемых в производственной деятельности энергокомпании. «ПРОТЕЙ Технологии» предложат «Россети Урал» решения по комплексам диспетчерской и корпоративной телефонии, системам видеоконференцсвязи, а также окажут содействие в развитии энергосервисных услуг с использованием инфраструктуры разработчика программных продуктов.

«Мы рады возможности работать с одним из крупнейших операторов электросетей в России, который обслуживает более 1,6 млн потребителей, включая 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. Мы видим, что «Россети Урал» очень серьезно относится к своей IT-инфраструктуре и к обеспечению информационной безопасности на ней. Для нас это сотрудничество даёт возможность адаптировать свои решения для специфики электросетевой компании и, используя совместный с коллегами опыт, решить поставленные амбициозные задачи», — сказал генеральный директор ООО «ПРОТЕЙ ТЛ» Алексей Александров.

«Мы видим большой потенциал в нашем сотрудничестве. Опыт «ПРОТЕЙ Технологии» поможет решить вопросы модернизации корпоративной связи и видеоконференцсвязи предприятия, систем управления и мониторинга инфраструктуры. Помимо этого, мы объединим усилия для обеспечения информационной безопасности, а также охраны жизни и здоровья сотрудников компании. Для реализации договоренностей планируем непрерывный обмен опытом, в том числе готовы к участию в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в области связи и телекоммуникаций», — сказал генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев, зато у американцев киберпреступники каждый раз отбирают в шесть раз больше денег

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

За махинации с поставками ПО арестован экс-замглавы Росприроднадзора

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Инженера российского ВПК посадили за взлом компьютера

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024