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«МегаФон» и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона

«МегаФон» и правительство Свердловской области заключили соглашение о развитии цифровых технологий и сервисов в населенных пунктах региона. Стороны подписали документ, в котором зафиксировали приоритетные направления взаимодействия, в частности, оператор и власти планируют внедрять передовые технологии в сферах промышленного и коммерческого туризма, ЖКХ, экологии и природопользования. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подписантами выступили коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Стороны договорились, что в ближайшие четыре года будут развивать связь в небольших населенных пунктах, внедрять новые услуги и сервисы для защиты от киберугроз, а также обмениваться научным и техническим опытом, который может дать импульс к созданию новых разработок.

Помимо этого, оператор и правительство региона намерены вести совместную работу по внедрению и использованию инструментов big data «МегаФона» в сферах туризма, а также решений для жилищно-коммунального хозяйства, безопасности и экологии.

«Средний Урал — один из крупнейших регионов и приоритетный субъект для развития бизнеса и внедрения инновационных проектов в стране. Сегодня на территории области работают свыше 1500 телеком-объектов «МегаФона», которые обеспечивают связь не только для жителей крупных городов и малых населенных пунктов, но и флагманских промышленных предприятий. Здесь успешно реализуются и важные социальные инициативы, например, программа «Лесохранитель» для оперативного мониторинга возгораний леса на территории Среднего Урала. Уверен, что благодаря партнерству с Правительством региона мы сможем разнообразить спектр цифровых решений новыми разработками и реализовать проекты в области импортозамещения и информационной безопасности», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона» Эмин Антонян.

«Сегодня внедрение цифровых технологий во все сферы жизни является ключевым фактором развития Свердловской области. От них зависит рост экономики и качества жизни как в регионе, так и стране в целом. Цифровая зрелость отраслей народного хозяйства повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность области. Губернатор Евгений Куйвашев ставит перед нами, правительством Свердловской области, задачи по цифровизации социально значимых направлений, таких как связь, кибербезопасность, экология, коммунальное хозяйство. Сотрудничество с телеком-компаниями поможет нам продвинуться в их решении», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

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