«Аквариус» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Ленинградской области

Группа компаний «Аквариус» и правительство Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве сразу по нескольким направлениям. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Подписи на документе поставили председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Стороны намерены объединить усилия по совершенствованию нормативных правовых актов в области регулирования ИТ-отрасли и созданию открытого диалога по вопросам регуляторики, организации и участию в различных мероприятиях по вопросам социально-экономического развития в сфере информационных технологий, а также для активного взаимодействия по масштабированию технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области.

«Оборудование Aquarius уже используется правительством Ленинградской области. «Аквариус» как компания с 35-летним опытом работы в сфере ИТ готова прилагать все усилия для развития информационных технологий на уровне субъектов России, а также для наращивания виртуальной инфраструктуры для государственных компаний. Серверы Aquarius, которые успешно работают в правительстве области, являются первым шагом к нашему долгосрочному взаимодействию для обеспечения функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области. Использование серверов позволит расширить масштаб виртуальных кластеров информационных систем и применять их в качестве основных физических хостов государственных информационных систем», — сказал Алексей Калинин.

«Ленинградская область последовательно выполняет все нормативы по внедрению отечественного программного обеспечения и ИT-оборудования в «электронном правительстве» региона. В целом переход на российское ПО и «железо» завершен. Но сейчас нам важно использовать самые лучшие образцы и самые современные наработки. Мы понимаем, что этот сектор очень активно развивается и не хотим стоять в хвосте, а хотим первыми получать самое прогрессивное», — сказал Александр Дрозденко.