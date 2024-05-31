CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Петербуржцы стали активнее пользоваться возможностями чат-ботов

В Санкт-Петербурге вырос интерес к чат-ботам, предоставляющим жителям данные о работе городских служб и отвечающих на популярные вопросы. Так, количество пользователей чат-ботов экосистемы «Цифровой Петербург» по итогам 2023 г. увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2022 г.

Чат-боты экосистемы предоставляют актуальную информацию по таким ключевым сферам, как здравоохранение, образование, госуслуги, трудовые отношения и др. Также с помощью чат-ботов можно воспользоваться рядом сервисов – например, записаться, к врачу или в МФЦ.

Число сообщений, отправленных ботами в ответ на запросы горожан, увеличилось за прошлый год более чем вдвое, составив 7,6 млн. В целом за все время с момента запуска чат-ботов в 2021 г., в экосистеме «Цифровой Петербург» сгенерировано и отправлено более 12 млн сообщений.

Такой рост интереса к чат-ботам отражает общий тренд на востребованность цифровых сервисов, расширяющих возможности получения информации и помогающих экономить время. Чаще всего пользователи прибегают к помощи ботов для поиска информации по таким направлениям, как госуслуги, здравоохранение, образование, спорт.

Самой популярной платформой для общения с чат-ботами у петербуржцев стал Telegram. Городские чат-боты также доступны на отдельных виджетах и в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы реализуем в Петербурге стратегию цифровой трансформации, направленную на перевод госуслуг и сервисов в электронный вид, поиск новых технологических решений и инструментов. В 2021 г. запустили первый чат-бот, а сейчас их у нас уже более 40. Они отвечают на вопросы горожан в самых разных сферах. С их помощью петербуржцы могут, например, узнать о статусе своей заявки в аварийную службу или МФЦ, вызвать врача на дом, выяснить, какие льготы для них доступны, узнать, где и когда проходят интересные городские события и многое другое. С момента старта проекта чат-боты ответили на запросы свыше 300 тыс. человек», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

В число самых популярных ботов по итогам 2023 г. вошли «МФЦ Санкт-Петербург» и служба «122». Первый позволяет получить информацию об услугах МФЦ, найти ближайший центр, проверить статус заявления, записаться на прием. С помощью бота службы «122» можно подать заявку для вызова врача на дом, узнать статус поданных ранее заявок, а также оставить отзыв, что позволяет специалистам Службы обработать обратную связь.

Боты предоставляют информацию в режиме 24/7, связаться с ними можно в любой удобный момент. Это экономит время горожан, снижает нагрузку на сотрудников, отвечающих на вопросы. Так, чат-бот службы «122» в минуту может получать более 90 запросов, а бот по вопросам питания школьников в 2023 г. обрабатывал свыше 900 тыс. обращений в месяц. Это намного больше, чем в состоянии сделать человек.

Ряд чат-ботов консультирует горожан по вопросам, которые актуальны круглый год, но есть боты и для тематических запросов, востребованных в ограниченный период времени. С их помощью можно узнать, где поблизости работает ближайший каток или начали продавать сезонную корюшку.

В 2024 г. количество чат-ботов продолжит увеличиваться – в разработке у команды «Цифрового Петербурга» находится от двух до четырех ботов в месяц. Это позволит еще эффективнее обрабатывать запросы петербуржцев по более широкому кругу направлений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Госархив России строит ЦОД за миллиард

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Минкультуры переводит сотрудников на российский Astra Linux

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В ядре Linux найдена уязвимость, с помощью которой можно захватить систему. Ее уже активно эксплуатируют

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024