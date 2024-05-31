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Нейросеть в Подмосковье стала контролером качества школьного питания

Искусственный интеллект в Московской области усилил контроль за качеством школьных завтраков, полдников и обедов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Нейросеть еженедельно анализирует порядка 15 тыс. фотографий школьных завтраков, обедов и полдников. Недочеты, которые находит искусственный интеллект, проверяются, и если нарушения подтверждаются, то школа их устраняет. Проект активно работает с начала учебного года, и уже можно сказать, что число жалоб от учащихся и родителей на качество школьных блюд сократилось почти на 10%», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сотрудники школ региона ежедневно фотографируют подносы с едой и подгружают снимки в мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект проверяет качество фотографии, распознает блюда и сравнивает с утвержденным меню от Роспотребнадзора. Если выявляются несоответствия, то сигнал поступает специалистам Министерства образования Подмосковья.

«Точность ИИ-проверок завтраков составляет 95%, полдников – 94%, обедов – 97%», – отметила Надежда Куртяник.

Разработкой решений с использованием искусственного интеллекта занимается подведомственная Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Московской области ИТ-компания «Максимум». Проект запущен совместно с Министерством образования региона.

Ознакомиться этой с другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».

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