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В Подмосковье «цифра» помогает сохранить обитателей водоемов

На региональном портале появилась новая услуга. Теперь застройщики могут заказать оценку воздействия строительных объектов на водные биоресурсы и разработку мер по их сохранению в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья доступно более 370 услуг и функций. Теперь этот перечень пополнился еще одной услугой. При строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства можно в электронном виде подать заявку на экспертизу влияния на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания», – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Водные биоресурсы – это рыбы, водные млекопитающие и животные, водоросли и растения. В России любая хозяйственная деятельность не должна наносить вред для окружающей среды. Поэтому предприниматель, который планирует размещать объекты, способные влиять на водные биоресурсы и среду их обитания, должен представить расчет прогнозируемого ущерба, если его невозможно исключить, и план мероприятий по компенсации негативного воздействия.

Заказать разработку комплекса мер по сохранению водных биоресурсов можно через региональный портал. Услуга «Разработка/корректировка материалов оценки воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания» доступна в разделе «Земля и стройка». Подать заявление могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Услуга платная.

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