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Нотариальные документы Тамбовской области оцифруют на отечественном сканере

В Тамбовскую областную нотариальную палату поставлен планетарный сканер «ЭларСкан А3». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В настоящее время Тамбовская областная нотариальная палата объединяет 55 частнопрактикующих нотариусов, работающих в 27 нотариальных округах Тамбовской области, и 25 помощников нотариусов.

Планетарные сканеры «ЭларСкан А3» предназначены для высококачественной бесконтактной оцифровки различных видов сшитых и расшитых документов формата до А3+, в том числе; ветхих и нестандартных сшитых материалов, не позволяющих раскрыть документ более чем на 120 градусов. Сканер «Элар» послужит для оцифровки наиболее востребованных архивных документов, различных по формату и степени сохранности. Перевод бумажных оригиналов в электронный вид позволит осуществлять оперативный доступ к необходимым данным, а также убережет документы от дальнейшего изнашивания.

Сканеры «ЭларСкан» входят в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (РЭП) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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