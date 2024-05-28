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ГК «Солар»: Хакеры начали атаковать сайты вузов в преддверии приемной кампании

Эксперты «Солара» с середины мая 2024 г. фиксируют рост DDoS-атак на ресурсы федеральных высших учебных заведений. Так, количество атак в сравнении с маем 2023 г. выросло в 2,5 раза, а в сравнении с концом апреля текущего года – в четыре раза. Таким образом злоумышленники пытаются помешать выпускникам школ выбрать вуз для последующего поступления. Об этом CNews сообщили представители «Солара».

Увеличение количества DDoS-атак связано с высокой посещаемостью ресурсов высших учебных заведений перед стартом приемной кампании. Такое поведение типично для хакеров – как правило, они нередко атакуют сайты профильных организаций или компаний в периоды массовых распродаж, всероссийских праздников и крупных политических мероприятий, чтобы нарушить работу важных интернет-сервисов и вызвать негативную реакцию граждан.

По данным специалистов «Солара», среднее время DDoS-атак на вузы составило всего 5,6 минуты. Это означает, что злоумышленники не тратят много времени на одно учебное заведение, и при наличии у него средств защиты сразу идут атаковать другие, менее защищенные организации. При этом самая продолжительная атака длилась более часа.

«Мы прогнозируем, что DDoS-атаки на сектор образования продолжатся вплоть до окончания приемной кампании – злоумышленники не раз будут пытаться мешать выпускникам подавать заявления в вузы. В связи с этим мы рекомендуем образовательным заведениям и другим организациям позаботиться о доступности своих интернет-ресурсов и подключить средства защиты от DDoS-атак», — сказал Алексей Пашков, руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар».

Сервис Anti-DDoS платформы Solar MSS нейтрализует самые сложные и массированные DDoS-атаки (уровня L3-L4 объемом до 5 Тбит/с) и обеспечивает круглосуточную доступность интернет-ресурсов пользователям. Основное преимущество — эшелонированная защита от DDoS-атак, благодаря которой можно защитить как каналы, так и сетевую инфраструктуру компании.

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Группа компаний «Солар» — архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Под защитой «Солара» — более 1000 крупнейших компаний России. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала. Компания предлагает сервисы первого и крупнейшего в России коммерческого SOCSolar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и другие. ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар Кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности. Группа компаний «Солар» инвестирует в развитие отрасли кибербезопасности и помогает решать проблему кадрового дефицита. Совместно с Минцифры в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализует всероссийскую программу кибергигиены, направленную на повышение цифровой грамотности населения. Штат компании — более двух тыс. специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

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