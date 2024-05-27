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В Краснодаре совместно с «Росатомом» завершен первый этап цифровой трансформации РСО

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и «Краснодартеплоэнерго» (ООО «КТЭ») завершили первый этап программы масштабной цифровизации систем теплоснабжения столицы Кубани с использованием платформы «Цифровое ресурсоснабжение». Программа разработана и реализуется в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России «Стандарт цифровой зрелости РСО». Она объединяет вокруг платформы «Росатома» ряд отечественных программно-аппаратных комплексов, используемых в каждом РСО. Цифровизация позволит к 2026 году создать автоматизированные рабочие и мобильные места как минимум для двух тысяч сотрудников отрасли ЖКХ Краснодара и Краснодарского края. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

«Краснодартеплоэнерго» ― это почти 600 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, около тысячи сотрудников и более 200 технологических объектов в эксплуатации. Последние два года активно ведутся работы над повышением эффективности, устанавливается новое автоматизированное оборудование и приборы учёта. В 2023 г. была разработана дорожная карта цифровой трансформации и начался первый этап ее реализации. «Любой проект цифровой трансформации – достаточно сложный и долгий по времени. Но нас вдохновляют первые результаты – удалось повысить качество и надёжность так, что отопительный сезон закончен без серьезных аварий. Неполадка, утечка, отклонение в работе – всё сразу отражается на экране, и мы быстро принимаем меры. Внедрение современных цифровых решений Росатома позволит осуществлять контроль, в том числе и контроль за всеми технологическими процессами, осуществлять эффективное планирование ремонтных работ, а дорогостоящие мероприятия – например, по замене сетей – проводить только там, где это действительно необходимо. Всё это позволяет с оптимизмом смотреть на возможность привлечения средств в модернизацию ЖКХ города Краснодара, а также рассматривать другие механизмы долгосрочного планирования и инвестиций, такие как «альтернативная котельная», с учетом защиты прежде всего интересов потребителей – жителей города и края», – сказал Хайров Руслан, генеральный директор «Краснодартеплоэнерго».

Одна из целей проекта – повышение качества и условий жизни людей за счет надежной работы инфраструктуры, своевременного реагирования на возможные инциденты. В настоящее время в цифровой системе уже работают более 400 сотрудников предприятия. Теперь персонал (от диспетчера до директора) может в режиме реального времени контролировать работу оборудования и сетевого комплекса, ремонтных бригад и, в зависимости от полномочий, предпринимать оперативные меры в случае отклонений от нормативных показателей. Под особый контроль поставлено выполнение заявок потребителей – постановка задач выполняется в электронном виде без необходимости вызова специалиста в центральный офис.

Платформа «Цифровое ресурсоснабжение» создана специально для коммунальных предприятий и апробирована на реальных объектах. Совместная команда экспертов РИР и «Краснодартеплоэнерго» развернула программные модули «Центральная панель», «Заявки», «Обходчик-контролер» для построения цифрового двойника наиболее важных бизнес-процессов предприятия. На текущий момент получены первые результаты: производительность труда увеличилась на 40%, сроки выявления и устранения аварий сокращены на 30%, энергетическая эффективность работы объектов повысилась на 10%.

В результате внедрения программного модуля «Заявки» были оптимизированы работы аварийных и ремонтных подразделений за счёт оперативного реагирования на выполнение заявок, снижения простоев техники, анализа и обработки информации путём формирования отчётности в автоматизированной системе. За счёт оперативного внесения информации и оптимизации экранных форм время на создание заявки сократилось в два раза. За счет отслеживания исполнения работ и более качественного ремонта сократилось количество инцидентов. Среднее время устранения аварии на сетях сократилось более чем на 20%.

Программный модуль «Обходчик-контролер» позволил увеличить количество выполняемых заявок одним сотрудником, повышена прозрачность процесса работы разъездных сотрудников и получена положительная обратная связь от абонентов в части снижения времени присутствия сотрудников нашей организации на месте выполнения работ.

«Решения, которые были отработаны в атомных городах, в том числе на наших предприятиях, сегодня тиражируются такими крупными компаниями, как «Краснодартеплоэнерго». Это полезные инструменты для ресурсоснабжающих организаций – они обеспечивают прозрачность и экономят ресурсы. Благодаря цифровизации повышается надёжность, эффективность теплоснабжения, снижается число аварий, сокращаются сроки их устранения», – сказала Ксения Сухотина, генеральный директор РИР.

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АО «Росатом Инфраструктурные решения» — дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая — 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.

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