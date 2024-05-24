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ВШЭ поможет выбрать, кем стать, с помощью YandexGPT

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) протестировал решение с применением YandexGPT — генеративной языковой модели, доступной на платформе Yandex Cloud. Чат-бот на сайте и в телеграм-канале университета поможет абитуриентам выбрать одну из нескольких сотен образовательных программ на основе их опыта, личных предпочтений, сложности курса и других параметров. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Использовать новый сервис на сайте НИУ ВШЭ сможет каждый с июня 2024 г.

Чат-бот разработали специалисты НИУ ВШЭ и архитекторы Yandex Cloud. Для дополнительного обучения модели использовался метод RAG (Retrieval Augmented Generation) — подход, при котором нейросети для ответа на вопрос передаётся дополнительная информация из внешних источников в виде контекста. Технология работает так: пользователь в свободной форме рассказывает боту о себе и своих интересах. Нейросеть анализирует информацию и предлагает абитуриенту подходящую программу.

«Каждый день более семи тыс. человек заходят на главную страницу нашего сайта и ищут там информацию о том, какую образовательную программу им выбрать. Новый бот с применением генеративных моделей поможет облегчить такой выбор и получить взвешенный ответ на вопрос «Кем я стану, когда вырасту», — сказал Дмитрий Коптюбенко, директор по порталу НИУ ВШЭ.

В дальнейшем университет планирует использовать сервис YandexGPT API и в других задачах — например, чтобы рекомендовать студентам «подтянуть» знания по тому или иному предмету на дополнительных курсах или давать советы по темам выпускных квалификационных работ.

НИУ ВШЭ также начал использовать технологии машинного обучения во внутренних процессах, чтобы автоматизировать рутинные задачи сотрудников подразделений университета. Например, нейросеть на базе Yandex Vision OCR и YandexGPT API проверяет подлинность справок о временной нетрудоспособности студентов и далее будет заполнять данные о них в информационной системе университета. Потенциально с помощью системы можно будет обрабатывать до 20 тысяч таких документов в год.

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