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«СКБ Контур» и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики будут развивать совместные проекты по цифровизации региона

Заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и министр Валерий Медовый цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Его цель — развитие информационных технологий в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Совместные инициативы направлены на повышение уровня цифровой зрелости региона и поддержку ранней профориентации по ИT-направлениям в республике.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Развитие сотрудничества с регионами Российской Федерации для Контура всегда было значимым и ответственным направлением. Отечественный рынок для нас является стратегическим, поэтому мы заинтересованы в поступательном развитии и цифровой трансформации Карачаево-Черкесии. Помимо этого, мы будем рады внести свой вклад в подготовку будущих ИT-специалистов и своевременную профориентацию подрастающего поколения этого замечательного края. Уверен, все это позволит вывести отечественную ИT-индустрию на новый уровень и обеспечить технологический суверенитет нашей страны».

Партнерство нацелено на распространение лучших практик и совершенствование региональной политики по информатизации и цифровизации.

Для обмена опытом и знаниями «СКБ Контур» и министерство цифрового развития Карачаево-Черкесии планируют проводить конференции, круглые столы, выставки, форумы и другие научно-практические мероприятия в сфере информационных технологий.

Стороны также договорились реализовывать проекты, направленные на внедрение цифровых решений для развития отрасли ИT в республике.

Валерий Медовый, министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики: «Цифровое развитие напрямую зависит от взаимодействия между бизнесом и органами власти. Уверен, что передовые технологии и инновационные проекты компании “СКБ Контур" создадут новые возможности в цифровой среде Карачаево-Черкесии».

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«СКБ Контур» — группа компаний, которая развивает экосистему для бизнеса «Контур», инвестирует в образование, инфраструктуру и ИT-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка за 2023 г. составила 32,6 млрд руб. Каждый третий бизнес в России пользуется решениями экосистемы.

Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики — исполнительный орган государственной власти по нормативному правовому регулированию в сфере цифровизации экономики, развития информационных технологий, связи и телерадиовещания, защиты информации, формирования электронного правительства, в Карачаево-Черкесской Республике.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы не тратили время на изучение законов, а развивали свое дело.Контур вкладывается в развитие профессионального ИT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор ИТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур».

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