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Нижегородское правительство и «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей

Правительство Нижегородской области и компания «Киберпротект» будут сотрудничать в вопросах кибербезопасности детей, внедрения отечественного ПО и обмена опытом в области ИТ. Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора Егор Поляков и генеральный директор «Киберпротекта» Алексей Бадаев. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Компания «Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения (ПО). В соглашении особое внимание уделено популяризации российских цифровых решений, а также образовательным и просветительским проектам и программам в области информационной безопасности.

«Киберпротект» станет нашем партнером в важнейшем вопросе — в безопасности детей в интернете. Компания готова предоставить доступ к своим курсам повышения квалификации для учителей и готовым урокам по кибербезопасности для детей нижегородским школам, НИРО и центрам цифрового образования детей «ИТ-куб», — сказал Егор Поляков.

Также в регионе планируется внедрение отечественных ИТ-разработок в области резервного копирования и защиты данных. Компания активизирует работу с региональными учреждениями среднего профессионального и высшего образования в части передачи опыта в области создания отечественных ИТ-разработок и администрирования программных продуктов, разрабатываемых компанией.

«Это важный шаг в достижении целей по обеспечению информационной безопасности и защите данных в регионе, развитию просветительских и образовательных проектов в области информационных технологий. Правительство Нижегородской области прикладывает много усилий для привлечения высокотехнологичных компаний к сотрудничеству и этим создает благоприятные условия для развития цифровой экономики», — отметил Алексей Бадаев.

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