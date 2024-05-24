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Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром»

Правительство Нижегородской области и АО «Научно-технический центр информационных технологий РОСА» договорились об использовании 20 тыс. лицензий отечественной операционной системы «РОСА Хром». Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора Егор Поляков и генеральный директор компании Олег Карпицкий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Правительство Нижегородской области поддерживает развитие информационных технологий и стремится к обеспечению национального суверенитета в этой сфере. Переход на «РОСА Хром» позволит государственным органам области оптимизировать работу, повысить эффективность и снизить зависимость от иностранных технологий. Эта операционная система разработана с учетом специфики работы государственных учреждений и соответствует всем необходимым требованиям безопасности, а также внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (запись №426).

«РОСА Хром» — это операционная система для компьютеров, которая визуально привычна для пользователей, ушедших с рынка западных продуктов. Важной особенностью является наличие предустановленных приложений для быстрого старта, среди которых почтовый клиент, браузер, офисный пакет и клиент быстрого обмена сообщениями. ОС администрировать с помощью предустановленных графических программ.

Российская компания РОСА — разработчик российских ИТ-платформы для создания единого информационного пространства вокруг пользователя. В основе ОС компании лежит репозиторий ROSA 2021.1, в котором содержится более 35 тыс. программ и приложений, протестированных на корректную работу между собой. Сборка пакетов происходит в собственной безопасной среде ABF. Также в портфеле РОСА средства миграции с Windows на ОС семейства РОСА и инфраструктурных софт, например, средства виртуализации, управление доменом, VDI и т.д.

«Основная задача нашего соглашения – внедрение и поддержка отечественных импортонезависимых программных продуктов на территории нашего региона. Планируем использовать ОС «РОСА Хром» в подведомственных организациях и органах власти Нижегородской области», - отметил Егор Поляков.

Стороны также будут сотрудничать в обобщении опыта и предложений по совершенствованию законодательства России и Нижегородской области в данной сфере.

«Переход правительства Нижегородской области на отечественную операционную систему «РОСА Хром» — это важный шаг к обеспечению национального суверенитета и информационной безопасности региона. «РОСА Хром» обладает всеми необходимыми характеристиками для эффективной работы государственных учреждений, включая высокий уровень защиты данных, поддержку русского языка и интеграцию с российскими сервисами и программами. Мы рады реализовать этот проект и надеемся на дальнейшее сотрудничество с правительством Нижегородской области в сфере информационных технологий», - сказал гендиректор АО «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий.

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НТЦ ИТ РОСА – разработчик российских ИТ-платформ для создания единого информационного пространства вокруг пользователя. В основе продуктовой экосистемы РОСА лежит масштабируемая и оптимизированная для высоких нагрузок сертифицированная российская операционная система для компьютеров и серверов «РОСА Хром», бесплатная ОС для домашнего использования, популярная среди геймерского сообщества «РОСА Фреш», ОС для мобильных устройств «РОСА Мобайл», на которой сегодня работает отечественный смартфон Р-ФОН и портативная ОС на флеш-токене «РОСА Барий».

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