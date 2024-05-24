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Мамам Подмосковья выплаты на питание назначат проактивно

В Московской области беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях региона, больше не нужно самостоятельно обращаться с заявлением на назначение ежемесячной денежной выплаты на питание. Предзаполненная форма будет приходить в личный кабинет на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на регпортале предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет только проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Беременным женщинам начиная с 12 недель, кормящим матерям до шести месяцев после родов и детям до трех лет предоставляются ежемесячные выплаты на питание. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплата назначается на каждого из них.

Решение о назначении выплаты на питание принимается в течение семи рабочих дней после получения от заявителя согласия в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Деньги будут перечисляться ежемесячно на указанный в электронной форме счет.

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