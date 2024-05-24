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Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
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Искусственный интеллект повысит чистоту дворов в российских городах и качество услуги ЖКХ

Цифровой продукт NtechCity для мониторинга экологического состояния городских контейнерных площадок с помощью искусственного интеллекта прошел испытания в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Хабаровске, Челябинске и Нижнекамске. В настоящий момент обсуждается вопрос о коммерческом внедрении сервиса в этих городах. Решение разработал технологический партнер госкорпорации «Ростех» – компания NtechLab. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Искусственный интеллект с помощью видеомониторинга контролирует чистоту контейнерных площадок, выявляет переполненность контейнеров, поджог мусора, фиксирует мешающие мусоровозам автомобили. Это помогает оперативно реагировать и сохранять чистоту.

В Анапе, Самаре и Ярославле решение в данный момент проходит испытания.

«Проект дает двойной позитивный эффект. Во-первых, он позволяет повысить чистоту и экологичность дворов, где обычно располагаются контейнерные площадки. Во-вторых, появляется возможность повысить качество оказания услуг в сфере ЖКХ. К примеру, система может наглядно показать, какие контейнерные площадки в городе малозагруженные и не требуют ежедневного опустошения», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Окупаемость проекта может осуществляться в том числе за счет выставления искусственным интеллектом штрафов за незаконный сброс мусора или неправильно припаркованные автомобили в зоне проезда мусоровозов возле контейнерных площадок. Срок внедрения сервиса составляет от одного до пяти дней.

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Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.

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