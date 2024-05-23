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Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в сфере ИТ

Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ. Подписантами выступили министр Ульяновской области Олег Ягфаров и Юрий Соснин, заместитель генерального директора «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Основной предпосылкой для подписания документа стала реализация стратегии импортозамещения и развития информационных технологий в исполнительных органах региона и подведомственных им учреждениях. В качестве предмета соглашения обозначены организация мероприятий, которые помогут достигнуть установленных показателей в части перехода на российское ПО, оценка уровня его внедрения и выработка предложений по замене иностранных продуктов.

Соглашение предусматривает несколько направлений взаимодействия. В их числе планирование и выполнение проектов перевода исполнительных органов области и подведомственных им учреждений на отечественный софт, а также разработка эффективной методологии, способной обеспечить высокую результативность при построении импортозамещенной ИТ-экосистемы. Чтобы трансфер технологий прошел максимально быстро и успешно, «Группа Астра» намерена предоставлять поддержку как в ходе миграции на отечественные продукты, так и после ее завершения. Кроме того, стороны договорились привлекать экспертов «Группы Астра» к участию в профильных рабочих группах, образовательных, просветительских и других программах, нацеленных на популяризацию российского ПО.

«Данное соглашение станет важным шагом в обеспечении безопасного и независимого использования программного обеспечения в исполнительных органах региона и подведомственных им учреждений. Сотрудничество с «Группой Астра» позволит эффективно использовать колоссальный опыт и знания в сфере информационных технологий для стабильной и бесперебойной работы. Подписанное соглашение не только позволит обеспечить внедрение современных технологий и ИТ-решений, но и будет способствовать цифровизации и модернизации экономики Ульяновской области. В конечном итоге это приведет к усилению технологического суверенитета региона и страны, а также к повышению качества жизни и цифровых сервисов для жителей Ульяновской области», — отметил министр Ульяновской области Олег Ягфаров.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с правительством Ульяновской области — это значимый шаг для обеспечения ИТ-импортозамещения в регионе. Команда «Группы Астра» наработала значительный практический опыт в реализации перевода РОИВов на отечественные технологии: ОС Astra Linux и другие решения уже не первый год успешно используют органы исполнительной власти в Челябинской, Свердловской, Тамбовской и других областях, так что мы хорошо знакомы со спецификой подобных инфраструктур. Кроме того, мы работаем с ульяновскими организациями достаточно давно, и в регионе у нас открыт авторизованный учебный центр, где преподают сертифицированные преподаватели. Таким образом, сотрудники исполнительных органов и подведомственных им учреждений будут обеспечены не только услугами всесторонней поддержки в ходе миграции, но и смогут пройти актуальное для них обучение непосредственно в учебном центре «Группы Астра», — сказал Юрий Соснин, заместитель генерального директора «Группы Астра».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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