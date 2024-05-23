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«Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Республики Адыгея

«Базальт СПО» и Министерство цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Документ подписали заместитель Председателя Кабинета Министров Республики Адыгея — Министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Республики Адыгея Заурбек Шу и генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

Стороны договорились способствовать внедрению российского программного обеспечения на территории Республики Адыгея.

Соглашение направлено на популяризацию российского программного обеспечения, а также на реализацию образовательных инициатив в рамках национального проекта «Цифровая экономика России».

«Мы предоставим предприятиям и государственным органам Республики Адыгея серверные операционные системы, рабочие станции, системы виртуализации — все, что нужно для построения полноценной цифровой среды, — отметил Сергей Трандин. — Для школ, вузов, техникумов и колледжей предназначена ОС "Альт Образование". Все это с документацией и технической поддержкой на русском языке».

«Нам необходимо в кратчайшие сроки перевести значительную часть предприятий на российские программные продукты, — заявил Заурбек Шу. — Сегодня безопасность ПО, ИТ-инфраструктуры и независимость от зарубежных поставщиков имеют решающее значение. Переход на отечественное программное обеспечение важен, в том числе, с точки зрения экономики и безопасности. Поэтому сотрудничество с ведущими отечественными ИТ-компаниями позволит выработать совместные решения по совершенствованию цифровой сферы региона».

***

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО.

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