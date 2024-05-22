Разработанный Сбербанком и правительством Москвы цифровой помощник помог терапевтам столичных поликлиник поставить 14 млн диагнозов

Сбербанк и правительство Москвы много лет сотрудничают в сфере разработки и внедрения современных технологий в различные отрасли городского управления и социальной сферы, в том числе и в здравоохранение. Во всех взрослых столичных поликлиниках сегодня внедрена линейка цифровых помощников врача в диагностике, разработанная совместно правительством Москвы, компанией «СберМедИИ» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) и Лабораторией искусственного интеллекта Сбербанка. Цифровой помощник врача «ТОП-3» работает в московских поликлиниках с октября 2020 г. за это время с его помощью поставлено 14 млн предварительных диагнозов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Технологии, разработанные «Сбером» и компаниями-партнерами, сегодня активно используются в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. ИИ-решения помогают врачам в ежедневной работе, повышают качество и доступность медицинской помощи. В рамках цифровизации первичного звена здравоохранения — московских поликлиник — совместно с правительством Москвы разработаны диагностические ассистенты на базе искусственного интеллекта, которые делают прием пациента более быстрым и эффективным. Например, цифровой помощник врача "ТОП-3" уже сегодня помогает столичным терапевтам и врачам общей практики ставить предварительные диагнозы на первичном приеме, делая постановку диагнозов более эффективной и быстрой».

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: «Сейчас во всех взрослых городских поликлиниках используется система поддержки принятия врачебных решений, которая работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта. Она была разработана несколько лет назад совместно с компанией СберМедИИ и Лабораторией ИИ «Сбера». Один из наших сервисов, цифровой помощник "ТОП-3", анализирует жалобы на здоровье пациента и на основе полученной информации предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Врач может согласиться с одним из них или поставить свой. Сервис определяет 95% самых распространенных заболеваний. На сегодняшний день он помог московским врачам поставить уже 14 миллионов предварительных диагнозов».

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«СберМедИИ» — разработчик медицинских решений с использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ). Входит в индустрию здоровья Сбербанка. Медицинский цифровой диагностический центр (MDDC) объединяет на одной платформе разработки и решения, в числе которых: цифровой помощник врача «ТОП-3», а также сервисы визуальной диагностики «КТ головного мозга», «КТ грудной клетки», «Маммография» и др. MDDC предназначен для лечебно-профилактических учреждений России и встраивается в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей.