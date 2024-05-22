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На базе Polymatica компании SL Soft разработана подсистема аналитических расчетов в ГИС федерального министерства

Компания SL Soft (ГК Softline) развивает государственную информационную систему сбора и анализа отраслевых данных по заказу одного из министерств РФ. Совместно с партнером были внедрены инструменты для интерактивного и разностороннего анализа, исследования и визуализации больших массивов информации на основе продуктов Polymatica.

Государственная информационная система (ГИС) – это платформа, которая позволяет планировать балансы производства и потребления продукции, предоставлять государственные услуги в цифровом виде. ГИС состоит из множества функциональных подсистем и компонентов, каждый из которых выполняет определенный набор задач: сбор, анализ, представление, загрузка и хранение данных, прогнозирование и моделирование, интеграция, администрирование, почтовые рассылки.

В 2023 г. команда Polymatica компании SL Soft совместно с партнером развивала подсистему аналитических расчетов в ГИС, которая состоит из четырех функциональных компонентов: аналитические панели, вычисления, редактор формул и фильтрация. Были реализованы инструменты описания и управления метаданными, формирования отчетов, визуализации (графики и диаграммы, картография), анализа данных, предоставления отчетов пользователям, взаимодействия с прочими подсистемами платформы.

В проекте использованы Polymatica Analytics для анализа больших данных, конструктор интерактивных аналитических панелей Polymatica Dashboards и Polymatica ML для построения и управления моделями машинного обучения. Все программные продукты — собственная разработка SL Soft. К подсистеме аналитических расчетов подключено несколько десятков рабочих мест администраторов и несколько тысяч пользователей, первые могут редактировать и настраивать отчеты, вторые — только просматривать. Помимо этого, реализована возможность встраивания комплексного решения во внешние приложения.

По итогу совместных работ на конец 2023 г. подсистема расчетов обеспечивает проведение интерактивного и разностороннего анализа и исследования больших массивов информации (до 1 млрд строк). Она предоставляет функциональность для самостоятельного формирования аналитических панелей различного уровня сложности, не требуя при этом навыков программирования, написания макросов или SQL-запросов, настройка происходит с помощью No-Code-инструментов. Таким образом, администраторы системы достаточно независимы от ИТ-специалистов, самостоятельно строят отчеты и формируют ситуативные запросы.

«Мы как разработчик ПО очень гордимся участием в таком крупном проекте. Нашей главной задачей было интегрировать аналитическую подсистему в ГИС таким образом, чтобы повысить ее производительность и улучшить эргономические характеристики. Исходя из этого, команда Polymatica и разрабатывала все архитектурные и технические решения», – сказал Иван Крот, лидер коммерческого блока Polymatica компании SL Soft.

Кроме того, Polymatica совместно с партнером работали над еще одной подсистемой ГИС для предоставления данных, а именно над ее функциональным компонентом «Конструктор дашбордов». Здесь был реализован интерфейс конструирования и представления около 100 параметризованных тематических дашбордов, обеспечивающих одновременное отображение данных в различных видах (табличном, графическом, картографическом, в виде кода и т. п.).

Polymatica – линейка российских продуктов для анализа и визуализации данных, ориентированных на бизнес-пользователей и охватывающих весь цикл аналитики от дашбордов до принятия решений в автоматическом режиме. С 2023 г. – часть продуктового портфеля компании SL Soft, все решения Polymatica входят в реестр отечественного ПО.

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