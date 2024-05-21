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Отозвать сертификат электронной подписи можно на «Госуслугах»

Сервис по отзыву сертификата квалифицированной электронной подписи появился на «Госуслугах». С сентября 2024 г. все аккредитованные Минцифры удостоверяющие центры должны к нему подключиться. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

На «Госуслугах» уже можно отозвать сертификаты, выданные удостоверяющими центрами: АО «ИИТ», ООО «Такском».

Если удостоверяющий центр подключен к сервису, кнопка «Отозвать» появляется в разделе «Электронная подпись» личного кабинета «Госуслуг».

Заявление в личном кабинете «Госуслуг» подписывается квалифицированной электронной подписью. Можно использовать сертификат любого аккредитованного удостоверяющего центра, в том числе полученный в «Госключе».

Отзыв сертификата может понадобиться, если человек сменил ФИО, потерял материальный носитель, на который записан сертификат, или если он больше не планирует пользоваться электронной подписью.

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