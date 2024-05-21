Начал работу официальный сайт программы комплексного развития территорий

В столице заработал сайт krt.mos.ru, на котором можно получить всю информацию о реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На официальном сайте столичной программы комплексного развития территорий можно получить актуальную информацию о ее реализации. На сайте представлена статистика, перечень и карта проектов, механизмы реализации программы и актуальные новости. Ресурс будет полезен инвесторам, правообладателям недвижимости в границах КРТ, а также физическим лицам», – сказал Владимир Ефимов.

Программа КРТ направлена на сбалансированное развитие районов столицы. На месте заброшенных территорий бывших заводов, старых складов и других объектов, которые не приносят пользу городу и москвичам, появятся современные городские кварталы с высокотехнологичными производствами, жилыми домами и необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, а также комфортными общественными пространствами – благоустроенными парками и скверами.

«На сайте при помощи карты или списка можно найти подробные данные обо всех реализуемых и планируемых проектах редевелопмента. Для удобства пользователей каждая площадка размещена на отдельной странице, где указаны параметры застройки, локация и размер территории. Найти нужный проект по местоположению, площади или статусу можно при помощи удобного фильтра», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В отдельном блоке на портале представлена информация о механизмах реорганизации проектов комплексного развития территорий, включая способы реализации и этапы КРТ нежилой застройки, КРТ по инициативе правообладателей и комплексного развития незастроенных территорий. Также на отдельной странице размещены состоявшиеся и планируемые мероприятия в рамках программы.

Кроме того, на сайте работает бесплатный сервис проверки нахождения земельного участка в границах КРТ по кадастровому номеру. Пользователь сможет увидеть границы участка на интерактивной карте, а также получить короткую и понятную инструкцию по дальнейшим действиям.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2024 г. на торгах реализованы права на комплексное развитие шести площадок.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.