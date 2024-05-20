Свыше 440 тысяч раз москвичи воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере

В I квартале 2024 г. Москва обработала свыше 440 тыс. обращений за услугами и сервисами в сфере земли и имущества. Из них 99,9% запросов поступило онлайн. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Физические лица и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, обратиться за получением земельного участка, заключить дополнительное соглашение к договору аренды и многое другое. Всего доступно около 30 цифровых продуктов. В I квартале 2024 г. услугами и сервисами воспользовались свыше 440 тыс. раз. Это более чем на 15% превышает показатель аналогичного периода 2023 г.», – сказал Владимир Ефимов.

Популярность онлайн-услуг и сервисов объяснятся их удобством. Если раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов требовалось несколько дней, то сегодня обращаться за нужными услугами и сервисами можно онлайн. Кроме того, для удобства пользователей услуги и сервисы постоянно модернизируются. Этой работой занимаются специалисты Департамента городского имущества, Департамента информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

«Самым популярным цифровым продуктом с начала 2024 г. традиционно стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, которым пользуются арендаторы и покупатели объектов недвижимости и земельных участков. От них поступило около 385 тыс. запросов. Самой востребованной госуслугой стала адресация объектов недвижимости. За ней обратились более четырех тысяч раз», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что 21 госуслуга в имущественно-земельной сфере Департамента городского имущества с марта 2021 г. доступна в исключительно электронном виде на портале mos.ru. За это время предприниматели и горожане обратились за ними свыше 170 тыс. раз. Самой популярной из них стала услуга по присвоению адреса объекту.

Всего на портале mos.ru доступно более 420 электронных услуг и сервисов, свыше 200 из которых – для бизнеса.

Повышение доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде соответствует задачам Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».