CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Simetra разработала план транспортного развития для Чебоксарской агломерации

ГК Simetra по соглашению с проектным и аналитическим центром «Урбан Про» выполнила работы в области транспортного развития в рамках подготовки мастер-плана для Чебоксарской агломерации. Специалисты компании «Урбан Про» представили мастер-план развития территории до 2035 г., в который вошли аналитические материалы по развитию транспортной сети. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Работа над пространственным планом развития территории (мастер-планом) велась по заказу ДОМ.РФ и правительства Чебоксарской области. В задачи разработчиков входило определить приоритетные направления развития Чебоксарской агломерации, куда помимо города Чебоксары входят город-спутник Новочебоксарск, Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Моргаушский и Цивильский районы, а также выделить ключевые проекты с участием государства и частных инвестиций для дальнейшего формирования и поддержки.

Для проработки транспортного раздела мастер-плана специалисты Simetra провели анализ расчетов транспортной ситуации градостроительного и социально-экономического развития территории. В результате были выявлены сдерживающие факторы для транспортной системы, среди которых стихийно образующиеся пешеходные переходы на дорогах с высокой интенсивностью движения, а также слабые транспортные связи между районами агломерации.

Эксперты предложили план для устранения недостатков и формирования оптимальной дорожной карты развития транспортной инфраструктуры. Так, в рамках реализации мастер-плана планируется решить проблему пробок на Марпосадском шоссе – главном связующем звене Чебоксарской агломерации. Специалисты Simetra предложили провести реконструкцию трассы с расширением ее до трех полос и выделением полосы для общественного транспорта, а также построить шоссе-дублер в Новочебоксарске. В комплексе эти меры позволят снизить уровень загрузки Марпосадского шоссе в 1,5 раза.

Помимо этого, в рамках реализации транспортного раздела мастер-плана планируется строительство Третьего транспортного полукольца от Вурнарского шоссе до Университетской улицы, а также запуск канатной дороги Чебоксары – Заволжье.

Наконец, Simetra сделала прогнозы развития для транспортной сети на период до 2035 г. – команда представила концептуальные предложения по развитию сети общественного транспорта, в том числе водного и рельсового, варианты формирования парковочного пространства, пешеходной и велосипедной инфраструктуры, а также грузового каркаса.

«Проделанная командой Simetra работа позволила нам сделать мастер-план Чебоксарской агломерации еще более детальным. Транспортная концепция развития территорий – это залог грамотного и эффективного развития городов. Заранее спланированная дорожная инфраструктура и маршруты общественного транспорта позволят избежать проблем с трафиком и создать более комфортную среду для людей, бизнеса и будущих инвестиций», – сказал Александр Холоднов, директор «Урбан Про».

«Все предложения Simetra направлены на повышение привлекательности общественного транспорта, а также создание комфортной и оптимальной транспортной сети внутри Чебоксарской агломерации. Сформированные аналитические материалы с прогнозами до 2035 г. позволят повысить уровень жизни граждан, улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах, а также создать условия для эффективного развития транспортной инфраструктуры в целом», – отметил Сергей Блакитный, руководитель группы транспортного планирования Simetra.

***

ГК Simetra (ООО «Симетра Групп») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

В России впервые в истории запустили спутники со стандартом связи 5G

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

«Мосгортранс» покупает отечественные сервера почти на полмиллиарда

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Власти хотят компенсировать компаниям до половины затрат на внедрение российского ПО

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024