CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

В МФТИ создали компактные резонаторы для усиления квантовых процессоров

Ученые МФТИ впервые показали считывание сверхпроводникового кубита компактным резонатором, площадь которого составляет около 200х200 мкм2, что в 10-20 раз меньше размеров повсеместно используемых для этой цели копланарных резонаторов. Этот размер соответствует стандартному размеру сверхпроводникового атома. Результат может быть использован при масштабировании сверхпроводящих квантовых схем. Результаты разработки представлены в международном научном журнале Applied Physics Letters. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Для практического использования квантовых вычислений необходимо разместить как можно больше кубитов и считывающих резонаторов на единицу площади интегральной квантовой микросхемы. Сверхпроводниковые квантовые чипы необходимо охлаждать до очень низких температур в специальных «холодильниках» – криостатах растворения, полезное пространство которых ограничено. В типичных криостатах можно разместить чип с 100-1000 кубитами и сервисными линиями, количество которых, в свою очередь, зависит от топологии микросхемы. Сотрудникам лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ удалось существенно сократить размер самых крупных элементов схемы — резонаторов, служащих для считывания состояний.

Обычно для считывания кубита используется копланарный резонатор, размер которого достигает нескольких мм и определяется длиной волны используемого для считывания сигнала. Однако, если резонатор состоит из отдельных индуктивности и емкости, то размер этих компонентов при той же частоте может быть меньше длины волны. Именно резонатор этой конструкции был изготовлен и использован для считывания кубита.

2_700.jpg
В МФТИ создали компактные резонаторы для усиления квантовых процессоров

«Нам удалось добиться компактности резонаторов с помощью разработанной нами технологии плоскопараллельных конденсаторов со значительной электрической емкостью на единицу площади. Нам удалось измерить колебания вероятности атома быть обнаруженным в возбужденном состоянии в зависимости от длительности управляющего импульса, что и свидетельствует о реализации считывания», — сказала один из авторов работы Юлия Зотова.

По словам авторов, альтернативные подходы предлагают использование резонаторов более сложной для расчетов формы. Их типичные размеры, однако, недостаточно малы (порядка 0.25 мм2). Технологии, связанные с формированием 3D-структур, уходящих вглубь подложки с кубитами, также могут позволить уменьшить размеры резонаторов, но очень сложны для использования в многокубитных процессорах.

Еще одним способом уменьшения размеров сверхпроводниковых квантовых систем является использование акустических резонаторов, в котором фононы взаимодействуют с кубитом. Данная работа также была выполнена в МФТИ под руководством проф. Олега Астафьева несколько лет назад.

Результаты этих работ могут использоваться в дальнейшем при реализации планов по масштабированию многокубитных процессоров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Москва заплатит 314 миллионов специалистам по Java и PostgreSQL, которые улучшат городскую ИС

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В России запустили китайский аналог GitHub

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Транзакции на триллионы долларов десятилетиями обрабатываются...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024