Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство киберпротезов

Один из крупнейших производителей функциональных протезов в России – компания «Моторика» локализует производство в ОЭЗ «Технополис Москва». Начать выпуск бионических протезов рук планируется уже в третьем квартале 2024 года. До конца 2024 года резидент намерен изготовить свыше 2 тысяч единиц инновационной продукции. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.

«Компания, специализирующаяся на разработке и выпуске бионических протезов и нейроинтерфейсов, получила статус резидента ОЭЗ в конце 2023 года. Сейчас ее мощности составляют до 600 высокотехнологичных медизделий в месяц, запуск нового производства в ОЭЗ позволит увеличить их в четыре раза уже до конца года. Открытие предприятия планируется в третьем квартале 2024 года. Планируется создать до более 300 рабочих мест», – сказал Владислав Овчинский.

Компания «Моторика» разрабатывает и выпускает кибернетические устройства медицинского назначения с 2015 г. При изготовлении бионических протезов используются такие новые технологии и материалы, как 3D-печать, система управления на основе ИИ и смарт-функций, силикон из графеновых нанотрубок, который позволяет киберруке работать с сенсорными экранами. Над оформлением протезов работает собственная дизайн-студия.

Резидент ОЭЗ « Технополис Москва » запустит производство киберпротезов

«Компания локализует производство в Печатниках на площади свыше 1,1 тыс. кв м. Здесь будут работать участки механической обработки деталей и 3D-печати. В 2025 г. компания планирует увеличить производственные площади до 2 тыс. кв м, в том числе, для запуска линии конвейерной сборки изделий», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. ​​​​​​​

По словам генерального директора «Моторики» Андрея Давидюка, за время своей деятельности компания произвела 7,7 тыся. протезов для пользователей из 17 стран. Основные зарубежные рынки — СНГ, Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток.​​​​​​​

«Сегодня спрос на ассистивные технологии, помогающие людям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя комфортно в повседневной жизни, растет во всем мире. Поэтому в 2023 году компания приняла стратегию развития «Моторики» как мультипродуктовой. В 2024 году в ОЭЗ Москвы займемся выпуском протезов ног, до 2028 года запустим производство электроколясок, экзоскелетов, имплантов для слуха, имплантируемой микроэлектроники. В наших продуктах будет встроена система интуитивного управления и обратной связи с ИИ», – сказал Андрей Давидюк.​​​​​​​

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов. ​​​​​​​