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Ассоциация КП ПОО открыла доступ к «Витрине ИТ-продуктов» для всех пользователей без регистрации

Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО) открыла свободный доступ к «Витрине ИТ-продуктов». На платформе собрана информация о собственных разработках и аналогах продуктов иностранных вендоров, разработанных крупнейшими компаниями страны. Обязательная регистрация и авторизация пользователей понадобятся только для оформления подписки на информацию об обновлениях продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В каталоге представлены ИТ-решения внутренней разработки компаний, входящих в Ассоциацию: мобильная операционная система, облачные и медицинские сервисы, финансовые и HR-системы, системы видеонаблюдения и видеоаналитики. Главным оператором витрины выступает «Ростелеком».

«Витрина ИТ-продуктов создавалась как площадка для акселерации кросс-отраслевого обмена ИТ-решениями и экспертизой между крупнейшими компаниями страны, входящими в Ассоциацию КП ПОО. При этом технологии внутренней разработки компаний ассоциации востребованы рынком и могут приносить пользу не только компаниям-разработчикам, но и другим потребителям. За год работы на сайте витрины зафиксировано свыше четырех тысяч посещений со стороны представителей ИТ-отрасли. Открытие свободного доступа позволит представить эффективные программные решения большему количеству экспертов и организаций, заинтересованных в получении актуальной информации об отечественных разработках и их имплементации», — сказала председатель Ассоциации КП ПОО Рената Абдулина.

Портал позволяет искать и подбирать ИТ-продукты по классам ПО, сферам применения и замещаемым аналогам в общем каталоге или по отдельной компании.

«Сложившиеся условия способствовали стремительному развитию рынка отечественного ПО и оборудования и значительному росту предложения со стороны российских вендоров. Ряд производителей увеличил ресурсы и инвестиции для удовлетворения как собственных, так и отраслевых потребностей. Одновременно с этим возникла необходимость в создании специализированных площадок для качественного межотраслевого обмена решениями, включая витрины и онлайн-каталоги с информацией об отечественных ИТ-продуктах», — сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Дарий Халитов.

Платформа представляет интерес для специалистов и экспертов в области ИТ, позволяя им оперативно получать обратную связь от разработчиков. Размещенные на витрине разработки включены в реестр российского ПО Минцифры России.

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Ассоциация КП ПОО — это первое объединение крупнейших заказчиков программного обеспечения и ИТ-оборудования в России. Учредителями являются госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании «Газпром нефть» и «Ростелеком». В состав объединения также входят «Транснефть», РЖД, «ДОМ.РФ» и госкорпорация «Ростех».

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink. «Ростелеком» последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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