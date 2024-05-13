Компании «Нацпроектстроя» оснастили цифровой автоматикой строящийся разъезд Орудьево Московской железной дороги

Компании «Нацпроектстроя» завершили первый этап строительства разъезда Орудьево Московской железной дороги. Накануне на разъезде ввели цифровое управление движением поездов. Работы — часть программы развития магистрали Дмитров – Сонково – Мга. Ее реализация увеличит пропускную способность участка и оптимизирует грузопоток к портам Финского залива. Об этом CNews сообщили представители ГК «1520».

На разъезде внедрили отечественную систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона ЖАТ ГК «1520» (входит в Нацпроектстрой). С помощью системы можно дистанционно переводить стрелки, переключать светофоры, устанавливать маршруты поездов. Оборудование защищено от импульсных перенапряжений. Чтобы исключить несанкционированный доступ к цифровой технике, предусмотрена защита от кибератак.

Разъезд будет состоять из двух путей — абсолютно нового и реконструированного (длина каждого чуть больше одного км). Под вторые пути специалисты ОСК «1520» (входит в «Нацпроектстрой») уже отсыпали около 9,5 тыс. кубометров земляного полотна. Также на объекте возвели новую береговую платформу №2, смонтировали четыре стрелочных перевода, и установили 44 фундамента опор контактной сети, построили и ввели в работу пять комплексных трансформаторных подстанций.

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Дивизион ЖАТ Группы компаний «1520» объединяет российских производителей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе — компании «ЭЛТЕЗА», «1520 Сигнал», «Стальэнерго». Ключевые проекты Дивизиона – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Дивизион «Железные дороги» холдинга «Нацпроекстрой» сформирован на основе активов ГК «1520». Включает ряд ключевых российских компаний в сфере железнодорожного проектирования, строительства, автоматики и телемеханики, в том числе «Бамстроймеханизация», ОСК «1520», Мостоотряд-47, Ленгипротранс, Дальгипротранс, «1520 Сигнал» и другие.

Группа компаний «1520» — российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК «1520» реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.