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Получение разрешений на строительство над месторождением полезных ископаемых ускорили в два раза в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по выдаче разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. Благодаря оптимизации срок оказания услуги сократился более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале доступно более 370 госуслуг в электронном виде. Среди них есть сервисы для застройщиков. Например, с 2020 г. в “цифре” доступна услуга по оформлению разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно за 15 рабочих дней вместо 35», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Перед началом возведения здания или сооружения на участке, который расположен за пределами населенных пунктов и находится над месторождением полезных ископаемых, нужно получить разрешение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). В Подмосковье такой документ выдает Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу.

Подать заявление на услугу «Выдача разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» можно на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Земля и стройка». Услуга предназначена для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Чтобы заполнить заявку, необходимо авторизоваться через ЕСИА, оплатить госпошлину, в онлайн-форме ввести сведения об участке застройки и прикрепить документы.

Результат поступит в личный кабинет на региональном портале.

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