CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

В Санкт-Петербурге комитет по делам ЗАГС запустил свой чат-бот

Чат-бот «Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга» запустили в рамках развития экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург». Новый бот доступен в Telegram, с его помощью можно ознакомиться с полной информацией об услугах и работе муниципального ЗАГСа.

Меню чат-бота состоит из пяти разделов – «Информация об услугах», «Режим работы О/ЗАГС», «Важная информация», «Госпошлина», а также доступен поиск ближайшего отделения ЗАГСа по геопозиции.

При переходе в раздел «Информация об услугах» пользователь сможет выбрать нужную информацию. Чат-бот подробно расскажет, как получить свидетельство о рождении ребенка, что нужно подготовить для заключения или расторжения брака, регистрации смерти или получения иных справок и повторных документов.

На следующем этапе чат-бот познакомит с порядком предоставления выбранной услуги. Например, нажав на раздел «Заключение брака», гражданин узнает, какие документы нужно подготовить для подачи заявления, а также где находится ближайший отдел ЗАГСа и какие правила поведения в нем установлены.

В разделе «Режим работы О/ЗАГС» можно познакомиться с расписанием работы дворцов бракосочетания, дворца торжественной регистрации рождения «Малютка», отдела ведомственного архива и апостиля, отдела регистрации смерти, а также районных отделов ЗАГС. Раздел «Госпошлина» включает в себя информацию о размере государственных пошлин, реквизиты, опцию оплаты через сервис ФНС и бланк заявления для возврата уплаченной пошлины.

Наконец, в разделе «Важная информация» бот отображает актуальные данные об изменениях в работе учреждений. В будущем чат-бот «Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга» продолжит развиваться и будет дополняться новыми функциями.

«Экосистема городских сервисов «Цифровой Петербург» направлена на удовлетворение запросов граждан в различных сферах жизни, в том числе повышение их комфорта при взаимодействии с органами власти. С помощью нового чат-бота, например, можно узнать об услугах, предоставляемых Комитетом по делам ЗАГС Санкт-Петербурга, уточнить график работы органов ЗАГС, найти ближайшие отдел или дворец бракосочетания и торжественной регистрации рождения, оплатить госпошлину через сервис ФНС России», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Хакеры усилили мощность DDoS-атак на Россию. Главные цели - ИТ и телеком

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024