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Почти 3000 онлайн-заявлений на выдачу заключений о полезных ископаемых подано в Подмосковье с начала 2024 года

На портале госуслуг Московской области обновили услугу для пользователей недр. Ее ускорили в три раза, а из списка документов исключили топоплан участка. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области растет число заявлений на земельные услуги. Например, с начала года жители подали порядка 3000 онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком. Такие заключения нужны, если строительство запланировано на землях за пределами населенных пунктов. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно быстрее и проще», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Заполнить заявление можно в личном кабинете. В онлайн-форме следует ввести сведения об участке застройки: его местоположение, кадастровый номер или географические координаты, прикрепить документы. Благодаря оптимизации теперь не нужно предоставлять топографический план, поскольку он будет сформирован автоматически на основании введенных данных.

Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

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