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В Московской области получить свидетельство на право подготовки трактористов теперь можно онлайн

На региональном портале появилась новая услуга. Теперь образовательные организации, которые готовят будущих трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, могут оформить свидетельство о соответствии требованиям в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса. Услуга не только переведена в “цифру”, но и оптимизирована. Срок ее предоставления изменили с 30 календарных до 8 рабочих дней, а список необходимых документов сократили в три раза – с 15 до 5. Это позволит организациям быстрее оформить нужное свидетельство», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

С 1 марта 2024 г. введены новые требования к оборудованию, которое используется при обучении трактористов-машинистов, и порядку организации учебного процесса в кабинетах, мастерских, лабораториях. Чтобы оформить свидетельство о соответствии, в Московской области можно подать онлайн-заявку.

Услуга «Выдача свидетельств на право подготовки машинистов и трактористов» доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Перед подачей заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, далее следует заполнить поля электронной формы и приложить скан-копии документов. Услуга платная, размер госпошлины составляет 1600 руб.

Результат поступит в личный кабинет на региональном портале.

На портале госуслуг Московской области доступно 350 услуг и функций для жителей и бизнеса.

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