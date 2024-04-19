«Сколково» и РЖД расширяют сотрудничество в сфере инноваций

«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Куйбышевский филиал РЖД подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство предусматривает реализацию совместных проектов, поддержку инновационных разработок, а также координацию взаимодействия по внедрению новейших достижений науки и техники. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Документ предусматривает следующие направления взаимодействия: поддержка инновационных проектов и внедрение их результатов в производственные процессы Куйбышевской железной дороги; содействие развитию инновационной инфраструктуры России; координация взаимодействия по использованию современных технологий и научных достижений для нужд железнодорожной отрасли; развитие межрегиональных связей для привлечения финансирования на разработку и внедрение высокотехнологичной продукции в интересах Куйбышевского филиала РЖД.

«Для инновационных проектов создана платформа Sk RnD Market, где компании могут взаимодействовать с представителями крупных заказчиков, в том числе РЖД, по уточнению запросов и предлагать свои технологические решения. На платформе сейчас зарегистрировано более 3,5 тыс. организаций, из которых более 500 - организации среднего и крупного бизнеса. Помимо заказов на НИОКР, на платформе активно размещаются заявки на реинжиниринг и разработки аналогов под актуальные задачи. В рамках подписываемого соглашения планируется совместная работа по поиску и поддержке перспективных технологических решений в сфере железнодорожного транспорта», – сказал директор департамента регионального развития фонда «Сколково» Юрий Сибирский.

С учетом возможностей «Сколково» Куйбышевская железная дорога планирует увеличить масштабы внедрения инновационных проектов за счет привлечения потенциала многих региональных предприятий, что положительно скажется на развитии экономического потенциала страны. Куйбышевская железная дорога развивает взаимодействие с высокотехнологичными компаниями по всей России, без привязки к конкретным регионам.

Начальник Куйбышевской железной дороги Владислав Дмитриев рассказал о планах сотрудничества со «Сколково»: «Совместно с Фондом “Сколково” мы планируем проработать проекты, направленные на реализацию запросов на инновации ОАО “РЖД”, в том числе по направлению импортозамещения. Основной фокус будем делать на поиске отечественных разработок, способных снизить зависимость от зарубежных технологий, а также способствующих технологическому прогрессу в области железнодорожного транспорта».

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Выручка резидентов «Сколково» увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На первое марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило четыре тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.