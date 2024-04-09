CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Проект NtechLab победил в ИT-конкурсе «Digital Awards РБК Петербург»

Решение на основе искусственного интеллекта, разработанное специалистами NtechLab для грамотного планирования транспортных и туристических потоков, победило в конкурсе «Digital Awards 2023 РБК Петербург». Еще один проект компании по мониторингу экологичного состояния мусорных контейнерных площадок попал в шорт-лист премии, которая ежегодно выявляет самые высокотехнологичные проекты России.

Решение для грамотного планирования транспортных и туристических потоков победил в номинации «Безопасность и кибербезопасность / Транспорт и логистика». С его помощью городские власти могут, например, выявить загруженность остановок и оптимизировать маршруты общественного транспорта или скорректировать инфраструктуру малопосещаемых зон отдыха.

Сервис мониторинга экологичного состояния мусорных контейнерных площадок вошел в шорт-лист номинации ESG. Здесь искусственный интеллект выявляет переполненность или поврежденность контейнеров, поджоги мусора, сигнализирует о припаркованных автомобилях, которые мешают подъезду мусоровозов.

«Нам очень важно, что эксперты такого уровня отметили нашу компанию сразу в двух номинациях. Комфортные, безопасные и экологичные города — это одно из направлений применения искусственного интеллекта, над которыми мы активно работаем. Поэтому для нас особенно важными стали победа и попадание в шорт-лист именно в этих номинациях», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

NtechLab — мировой лидер в разработке решений для видеоаналитики на основе технологий искусственного интеллекта, многократный победитель международных конкурсов (в частности, престижного Face Recognition Vendor Test от NIST). Компания реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и 62 регионах России, разрабатывая решения для умных городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других сфер.

erid:erid: LjN8JwJtmРекламодатель: ООО «НTех Лаб»ИНН/ОГРН: 7710499161 / 1157746622109Сайт: http://ntechlab.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Россиянам выдали фиктивные документы об ИТ-образовании по госпрограмме. Возбуждено уголовное дело

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023