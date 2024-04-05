Определены дальнейшие этапы запуска АИС страхования

Первого апреля 2024 г. дан старт функционирования единой автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования), оператором которой выступает АО «НСИС» — созданная 13 апреля 2023 г. дочерняя организация Банка России. Система объединит данные по обязательному (ОСАГО) и добровольному (каско, ДСАГО) автострахованию, а также по страхованию жилья от ЧС. Физлица смогут получить сведения, содержащиеся в этой системе, через портал «Госуслуги», а через некоторое время и через сайт НСИС в более расширенном формате. Об этом CNews сообщили представители НСИС.

С первого апреля 2024 г. появилась АИС страхования. До этой даты существовала информационная система по договорам ОСАГО, но она была внутренним информационным ресурсом для страховщиков, осуществляющих этот вид обязательного страхования. С первого апреля 2024 г. появляется информационная система, которая ориентирована на то, чтобы предоставлять в формате 24/7 информацию гражданам по договорам страхования, истории страхования и страховым случаям по договорам страхования. На портале Госуслуг и на сайте АО «НСИС», пройдя процедуру идентификации, пользователь информационной системы (тот, о ком содержится информация в договорах страхования) может получить доступ к своим договорам, вне зависимости от их количества и названий страховщиков. Начинает оператор работать с четырех видов страхования — ОСАГО, каско, добровольное страхование гражданской ответственности и страхование жилья граждан (куда попадают и договоры по страхованию, например, квартир по договорам ипотечного кредитования). Для потребителя страховых услуг появляется возможность контролировать свой портфель договоров страхования, сроки окончания договоров страхования, мониторить стадию урегулирования страховых случаев, получать предложения по другим видам страхования. Для страховщиков появляется система мониторинга и предотвращения страхового мошенничества, скоринга потенциальных покупателей страховых услуг, возможность делать адресные предложения по страхованию, а также использовать агрегированные массивы данных для своей моделей оценки рисков, тарифов и т. д. До первого октября 2024 г. оператором АИС ОСАГО будет оставаться Российский Союз Автостраховщиков (РСА), а после первого октября АИС ОСАГО вообще перестанет существовать как отдельная сущность, а станет составной частью АИС страхования. АИС ОСАГО собирала информацию только по ОСАГО.

С первого апреля 2024 г. объем данных собирается в большем объеме, его получателем является АО «НСИС» как оператор АИС страхования по закону. С этой точки зрения технические изменения коснулись сопряжения информационных систем страховщиков и АО «НСИС». Увеличение объема собираемой информации нужно по причине того, что АИС страхования несет более широкий функционал в сравнении с АИС ОСАГО. А это направлено на предотвращение страхового мошенничества, обеспечение доступности страховых услуг, более точные настройки систем тарификации на стороне страховщиков.

Сегодня уровень проникновения по ОСАГО очень высок, он сопоставим со странами с развитым страховым рынком, а вот про страхование каско транспортных средств сказать такое нельзя. Сейчас менее 10% всех эксплуатируемых транспортных средств имеют договоры страхования каско. Построение общей, единой информационной системы позволит сделать рынок более прозрачным и для страхователей, и для страховщиков, повысит доверие и упростит доступ продуктов к страхователям. Развитие АИС страхования будет способствовать развитию страховых продуктов и сервисов (прежде всего связанных с процессом урегулирования убытков, что является наиболее важной клиентоориентированной функцией, задачей страховщиков), ориентированных на развитие страхования в масштабах страны.

В полном объеме функционал АИС страхования будет развернут к первому октября 2024 г.

Полный функционал будет включать проверку данных до заключения договора ОСАГО, полный функционал Бюро страховых историй как механизма предотвращения/снижения страхового мошенничества, взаимодействие с ФОИВами, полный функционал личного кабинета пользователя на сайте АО «НСИС».

АО «НСИС» будет обмениваться информацией с различными органами власти и ведомствами для верификации и обогащения данных по заключаемым договорам страхования.