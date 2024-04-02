CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

«Абсолют Банк» запустил сервис b2b-переводов через Систему быстрых платежей

«Абсолют Банк» запустил сервис b2b-платежей по платежной ссылке или QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основное преимущество нового сервиса для компаний - возможность мгновенно переводить средства контрагентам в круглосуточном режиме. Стоимость осуществления одного перевода составляет 24 руб. независимо от суммы платежа. Об этом CNews сообщили представители Абсолют Банка.

Для подключения к сервису клиенту необходимо зарегистрировать организацию в СБП и подключить ее как торгово-сервисную точку. Для этого необходимо заполнить заявление в Интернет-банке, после автоматической проверки и регистрации ТСП клиент получит возможность самостоятельно генерировать ссылки и QR-коды в личном кабинете.

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК. Центральный Банк Российской Федерации является оператором и расчетным центром системы, НСПК - операционным платежным и клиринговым центром.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

В России легализуют «белых» хакеров для тестирования ИТ-систем госорганов и критической инфраструктуры

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023