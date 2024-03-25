Первые стратонавты современной России и первый стратосферный̆ прыжок на Северный̆ полюс

В апреле 2024 . осуществится необычный арктический проект — прыжок с парашютом из стратосферы на Северный полюс. Это будет рекордный прыжок с испытанием уникального высотного снаряжения, разработанного в России. Стратосферный̆ прыжок российской̆ команды ещё раз докажет лидерство нашей страны в освоении Северного полюса и приполярных широт.

Трое энтузиастов в апреле этого года станут первыми стратонавтами современной России. Они совершат уникальный прыжок с высоты более 10 тыс. метров с самолета ИЛ-76. Свободное падение будет длиться две-три минуты, затем, на высоте около одного километра, стратонавты откроют свои парашюты. На Северном полюсе развернут российскую полярную станцию «Барнео», участники которой обеспечат встречу и эвакуацию стратонавтов. В прыжке будут участвовать три опытных парашютиста: летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика», инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов. Денис будет выполнять задачи не только стратосферного парашютиста, но и полярного системного администратора.

Кроме самого прыжка планируется интересный технический эксперимент во льдах Северного полюса. Одной из задач десанта станет доставка серверного оборудования для развертывания на полярной станции «Барнео». Оборудование будет сброшено с борта того же самолета, и одной из задач стратонавтов будет развертывание дата-центра в полярном лагере. Северный полюс — это лучшее место для связи со спутниками, летающими над Землей по полярной орбите, поэтому эксперимент по размещению на Северном полюсе сервера и станции космической связи для работы с собственным спутником на орбите будет проведен именно там.

Стратосферный прыжок на Северный полюс — это очень серьезное испытание для техники. Температура воздуха достигает -50С, а атмосферное давление не позволяет находиться там человеку без системы кислородного дыхания. Подбор высотного оборудования для осуществления прыжка обеспечила лаборатория «Стратонавтика». Кислородное оборудование, парашютные системы, высотомеры, одежда и системы электроподогрева разработаны и изготовлены российскими компаниями. Оборудование для миссии по развертыванию дата-центра подготовлено хостинг-провайдером RUVDS — в миссии будет задействовано специально защищенное оборудование для работы в экстремальных условиях, а также спутник компании, выведенный на орбиту в июле 2023 г.

Этот рекорд позволит развить и укрепить позиции России в Арктике, продолжит традиции рекордного освоения Северного полюса россиянами. Телеканал НТВ уже снимает документальный фильм, благодаря которому зрители смогут узнать обо всех этапах проекта, начиная с подготовки к прыжку и заканчивая посадкой после прыжка из стратосферы.

Проект осуществляется при поддержке ПАО «Газпром», «Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики», Госкорпорация «Роскосмос», «Башкортостанское региональное отделение Федерации космонавтики России», «Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина», «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», АО «ПТС», хостинг-провайдера RUVDS, ООО «Стратонавтика», ПАО «САК «Энергогарант» и при информационной поддержке АО «Телекомпания НТВ».