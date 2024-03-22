Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о КИИ

Минцифры подготовило предложения по внесению изменений в закон о критической информационной инфраструктуре (КИИ). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он наделяет Правительство России полномочиями определять по каждой отрасли типы информсистем, которые необходимо будет относить к значимым объектам КИИ с учетом отраслевых особенностей. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

По таким объектам КИИ установят сроки перехода на российские продукты. Они будут связаны с готовностью отечественных решений, а сам переход и соблюдение сроков будут контролироваться отраслевыми ведомствами.

Необходимость законопроекта

Сейчас относить или нет объект КИИ к значимому определяет собственник той или иной информсистемы. Зачастую компании этим пренебрегают и минимизируют количество систем, которые определяются как значимые объекты КИИ. Законопроект позволит установить для каждой отрасли уникальный перечень объектов, на которых использование российского ПО и радиоэлектронной продукции будет обязательным.

Цели законопроекта: переход на российские решения; обеспечение безопасности значимых объектов КИИ.

От устойчивого функционирования КИИ напрямую зависит работоспособность платежных систем, услуг связи, транспортной и энергетической систем, ЖКХ, а также других важных сфер. Принятие законопроекта повысит защищенность и устойчивость этой инфраструктуры и откроет новые рынки для отечественных ИТ-решений.