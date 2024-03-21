Ведущие банки Беларуси вступили в F.A.C.C.T. AntiFraud Club

F.A.C.C.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, объявляет об открытии в Минске AntiFraud Club, куда уже вошли представители ведущих белорусских банков. Технологической основой объединения стало решение F.A.C.C.T. Fraud Protection, а основной задачей участников клуба станет координация усилий для борьбы с финансовым мошенничеством. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T..

По данным аналитиков F.A.C.C.T. Fraud Protection, наибольшую угрозу для клиентов белорусских банков в 2023–2024 гг. представляют киберугрозы, связанные с телефонным мошенничеством и скамом в социальных сетях, использованием программ удаленного управления, фишинговые ресурсы, а также попытки компрометации учетных записей пользователей в системе дистанционного банковского обслуживания.

В целом, за последние 10 лет количество киберпреступлений в Республике Беларусь неуклонно растет. Если в 2022 г., согласно статистике МВД РБ, было зарегистрировано 13,541 тыс. киберпреступлений, то в 2023 г. уже свыше 18 тыс. Сумма ущерба по уже оконченным делам в сфере высоких технологий составила 41 млн белорусских рублей (более 1,2 млрд российских рублей).

В связи с многочисленными запросами от финансовых учреждений Республики Беларусь о необходимости обмена информацией по актуальным киберугрозам и мерам для их противодействия, компания F.A.C.C.T. приняла решение об открытии в Минске AntiFraud Club. На первой встрече присутствовали представители ведущих белорусских банков: ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «СтатусБанк», ЗАО «БТА Банк» и др.

«Фишинг, социальная инженерия и атаки на инфраструктуру — это те киберугрозы, с которыми чуть ли не ежедневно сталкиваются многие белорусские банки, — сказала заместитель начальника управления киберрисков и противодействия кибермошенничеству департамента кибербезопасности ОАО «Белагропромбанк» Юлия Пашкина. — За четыре года нашего сотрудничества с компанией F.A.C.C.T. мы убедились в высокой эффективности их решений для борьбы с финансовым мошенничеством, компетенциях и оперативности реагирования специалистов компании. На фоне роста количества киберпреступлений и появления новых нормативных требований от регулятора мы видим необходимость выработки у банковского сообщества единой позиции и подходов к борьбе с киберпреступностью и уверены, что количество участников AntiFraud Club будет расти».

Организаторы F.A.C.C.T. AntiFraud Club предложили банковскому сообществу выработать единый подход к разметке (то есть — подтверждению) мошеннических устройств и механизмы оповещения о них для всех участников клуба. Кроме того, поскольку в Республике Беларусь наблюдается высокий спрос на услуги дропов —посредников, предоставляющих организаторам преступной схемы финансовые инструменты для обналичивания похищенных денежных средств, — представители F.A.C.C.T предложили конкретное инженерное решение для их обнаружения.

Технологической основой AntiFraud Club стала система F.A.C.C.T. Fraud Protection для предотвращения онлайн-мошенничества в реальном времени и во всех цифровых каналах. Например, с помощью технологии Global ID решение F.A.C.C.T. помогает связывать индентификаторы устройств из различных банковских приложений для выявления связей мошенников.

«Несмотря на рост киберпреступности в Беларуси, как впрочем, и в целом у нас в России, финансовый рынок максимально адекватно и правильно реагирует на этот рост, вкладывается в информационную безопасность, обучение специалистов, вслед за этим подтягивается нормативка, — отметил генеральный директор компании F.A.C.C.T. Валерий Баулин. — Сейчас AntiFraud Club — это открытая площадка для обмена мнениями, выработки общих правил и отстройки процессов. В дальнейшем на базе нашего клуба мы планируем реализовать пилотный проект странового антифрода, который призван показать результативность государственно-частного партнерства в сфере борьбы с финансовым мошенничеством».

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F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB. У F.A.С.С.T. 20-летний практический опыт исследований киберпреступлений по всему миру и более 70 тыс. часов реагирования на инциденты информационной безопасности, аккумулированные в одной из крупнейших лабораторий компьютерной криминалистики и круглосуточном центре оперативного реагирования. Решения компании основаны на знаниях, полученных в ходе реагирований на инциденты и исследований киберпреступности. Они обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр Отечественного ПО.