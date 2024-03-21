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«РЖД-Цифровые пассажирские решения» открыли продажи страховок от опоздания

Новый сервис ориентирован на пользователей функции оформления мультимодальных маршрутов платформы «Инновационная мобильность». Об этом CNews сообщили представители ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения».

«В развитии цифровых пассажирских сервисов мы придерживаемся принципа максимального удобства и безопасности наших продуктов. Конструктор мультимодальных маршрутов — один из наших флагманских проектов, который работает на базе платформы «Инновационная мобильность» и используется во многих каналах продаж, в том числе на портале ticket.rzd.ru, «Интерфейс кассира» и АРМ Кассира «Планирование путешествий». Добавление опции страхования мультимодальных перевозок позволит повысить доверие пассажиров к удобному сервису оформления комбинированных маршрутов и максимально снизить материальные издержки путешественников в случае задержки или отмены рейсов», — сказал генеральный директор ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» Сергей Висленев.

Он уточнил, что программа страхования стыковочных маршрутов дает пассажирам возможность компенсировать расходы на билеты в случае опоздания или отмены одного из рейсов — сегментов комбинированного путешествия. Также страховые выплаты будут произведены в том случае, когда человек не сможет совершить поездку в результате непредвиденных обстоятельств.

При задержке рейса на маршруте свыше двух часов страховщик возместит фактически понесенные расходы на питание, личную гигиену и медикаменты, а в ряде случаев — стоимость проживания в гостинице. Программа страхования покрывает составные маршруты, состоящие из разных видов транспорта (авиа, ж/д, автобусы, водный транспорт), что дает пассажирам больше свободы в выборе вариантов поездки до нужной локации в нужные сроки.

***

ООО «РЖД — Цифровые пассажирские решения» (в составе Цифрового холдинга «РЖД-Технологии») — центр компетенций и головная организация по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе ОАО «РЖД», а также оператор технологической мультимодальной платформы пассажирской мобильности.

Платформа «Инновационная мобильность» — инициированный холдингом «Российские железные дороги» проект цифровой пассажирской инфраструктуры, позволяющий планировать, бронировать и оплачивать пассажирские перевозки в формате «от двери до двери».

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