Правительство Омской области переводит инфраструктуру виртуализации на решения «Группы Астра»

Правительство Омской области продолжает планомерный переход на российские ИТ-продукты, выбрав в качестве основы продуктовый портфель «Группы Астра». В рамках поэтапного плана по импортозамещению информационных технологий заказчик в лице подведомственного учреждения Минцифры региона — ГУИТ Омской области — закупил лицензии отечественного программного комплекса средств виртуализации «Брест» (ПК СВ «Брест») для создания защищенной среды виртуализации серверов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Реализовывать такие проекты в Омской области помогает основной местный интегратор — компания DA IT COMPANY – один из опытных игроков ИТ-рынка, который уже 13 лет поставляет программные и аппаратные решения заказчикам в регионе.

Омская область выстраивает свою инфраструктуру на решениях «Группы Астра» с 2019 г. За это время регион приобрел около 20 тыс. лицензий на ОС Astra Linux, в т. ч. для учреждений Минздрава и образования. Большое внимание уделяется обучению работе с данной операционной системой в образовательных учреждениях области: сегодня ОС Astra Linux изучают студенты Омского государственного технического университета (ОмГТУ) и учащиеся автотранспортного колледжа.

«Омская область — динамично развивающийся цифровой регион. У нас есть своя ИТ-индустрия, социально значимые проекты и высококвалифицированные кадры. Мы растем в этом направлении и для нас важно продолжать сотрудничество с ведущими игроками российского ИТ-рынка, особенно с разработчиками конкурентоспособных ИТ-решений — такими, как «Группа Астра». Мы оказываем всестороннюю поддержку российским производителям, считая это важным. Благодаря им мы решаем задачи импортозамещения, используем качественные и удобные инструменты, получаем своевременную техническую помощь, обмениваемся опытом и экспертизой. Внедрение отечественного программного комплекса средств виртуализации «Брест» позволяет нам решать многие задачи и дает обширные возможности для работы с облачной виртуализацией», — сказал Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

«Наша компания обладает большим практическим опытом, всеми необходимыми методологиями и инструментами для создания производительных безопасных инфраструктур на основе лучших отечественных технологий. Все это в полной мере применяется и в Омской области, где уже реализован ряд успешных проектов по внедрению ОС Astra Linux. Следующий важный шаг на пути к созданию надежной и защищенной ИТ-инфраструктуры в этом регионе — поставка лицензий на программный продукт ПК СВ «Брест». Сегодня совместно с Правительством области строятся планы по развитию созданных решений и рассматриваются возможности внедрения других продуктов, входящих в контур Группы», — сказал директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов.

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ПАО Группа Астра объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.