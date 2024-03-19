В Свердловской области впервые в России проведут госэкспертизу только по цифровой информационной модели

Участниками этого пилотного проекта стали Управление государственной экспертизы Свердловской области, группа «Эталон», компании «Тангл» и «Бим-Кластер». Об этом CNews сообщили представители «Тангл».

В ходе проекта специалистами Управления государственной экспертизы Свердловской области будет проведена экспертиза проектной документации, в рамках которой раздел АР (объемно-планировочные и архитектурные решения) будет оцениваться по цифровой информационной модели (ЦИМ). Экспертиза по ЦИМ будет проводиться по одному из объектов группы «Эталон» – многоквартирному дому в жилом районе Солнечный в Екатеринбурге. Поставщиком решения для проведения проверки Tangl Control стал российский разработчик BIM-решений «Тангл».

«Для пилотного проекта мы принципиально выбрали раздел АР, как наиболее сложный и ёмкий, и так как на нём основывается экспертиза практически всех разделов. Кроме того, именно этот раздел позволяет протестировать возможности проверки большого количества разнообразных элементов. Это позволит максимально глубоко изучить эффективность функционала выбранного для работы решения», - сказал Сергей Сербин, главный специалист по информационным технологиям Управления государственной экспертизы Свердловской области.

На данный момент проведены работы по взаимоувязке требований к цифровой информационной модели раздела АР Управления госэкпертизы Свердловской области и группы «Эталон». Это позволило выработать единые требования к предоставляемым на экспертизу данным.

Для проверки ЦИМ будет использоваться российское решение Tangl Control, поставщиком которого стала компания «Бим-Кластер», официальный дистрибьютор «Тангл». Этот программный продукт уже ранее использовался экспертами Управления госэкспертизы Свердловской области для верификации цифровых моделей в рамках других проектов и доказал свою эффективность. Однако перед запуском пилота снова были изучены представленные на рынке продукты, и в результате выбор был снова сделан в пользу Tangl Control. Среди факторов, оказавших влияние на выбор, было наличие настраиваемой валидации и верификации. Кроме того, учитывалась готовность вендора доработать инструментарий решения в соответствии с потребностями Управления. На данный момент перечень доработок уже составлен, принят вендором в работу, и в ближайшее время обновленный инструментарий будет доступен для использования.

«Проверка по ЦИМ – амбициозная инициатива, которую мы всесторонне поддерживаем. Мы всегда с удовольствием работали с теми, кто меняет этот мир, потому что сами стараемся занимать точно такую же позицию. Tangl – уникальный для этого класса задач софт: он максимально готов к решению тех задач, которые сейчас ставят перед собой коллеги. Мы готовы доработать функционал, инвестировать в проект время и деньги, ведь мы понимаем, что успешное проведение пилота позволит строительной отрасли доказать ценность ЦИМ. Это сократит затраты многих инновационных застройщиков и проектировщиков. Я уверен, это позитивно скажется на строительном рынке в целом», - сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

По завершении доработок сотрудниками Управления госэкспертизы вместе со специалистами «Тангл» будут проведены тестовые проверки архивных трехмерных моделей, сопоставлены результаты с полученными проверками 2D-чертежей, после чего принято решение о необходимости дополнительных доработок.

Параллельно группа «Эталон» ведет работу над ЦИМ раздела АР в соответствии с обновленными требованиями. Ее планируется завершить к концу весны – началу лета 2024 г. После этого эксперты Управления проведут проверку ЦИМ с помощью Tangl Control и сформируют рекомендации по устранению замечаний при их наличии. Планируется, что к концу июля 2024 г. пилотный проект будет завершен.

Проект будет признан успешным, если результаты проверки ЦИМ совпадут с проверкой в 2D по классической схеме, которую в то же время будут проводить эксперты. На каждом этапе проверки результаты будут сравниваться, так как необходимо определить, все ли недочеты можно выявить в ЦИМ с помощью выбранного инструментария. Если результаты будут различаться, будет проведен анализ для выяснения причин расхождений и возможности их устранения.

Еще одним важным фактором, который повлияет на признание пилота успешным, будет время проверки ЦИМ: оно должно устроить как Управление госэкспертизы, так и застройщика и при этом не выходить за границы принятых регламентов экспертизы.

«Мы понимаем, что пилотный проект будет для нас непростым, как всегда бывает с тем, что делается впервые. Но мы предусмотрели индивидуальные мастер-классы по работе с Tangl Control для каждого сотрудника, кто будет участвовать в рассмотрении ЦИМ АР, чтобы углубить их знания о доступном и новом инструментарии и повысить эффективность использования решения. Проводя экспертизу без применения двумерного представления графической части проектной документации, мы придаем ценность ЦИМ и одновременно повышаем эффективность как минимум на одном из этапов жизненного цикла объекта капитального строительства. Экспертиза по ЦИМ раздела АР – это первый, но смелый и уверенный шаг на пути к этой большой цели», - отметила Мария Архипович, руководитель проекта со стороны Управления госэкспертизы Свердловской области.

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Компания «Тангл» – российский разработчик программного обеспечения. Штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Компания является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Компания с 2020 г. развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа Tangl входит в реестр отечественного ПО.