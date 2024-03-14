Более двух миллионов москвичей добавили в свои личные кабинеты сведения о транспортных средствах

Более двух млн горожан добавили в свои личные кабинеты на портале mos.ru сведения о транспортных средствах. Это дает им возможность оплачивать проезд по платным участкам дорог, оформлять и продлевать разрешение на парковку, оплачивать автомобильные штрафы и многое другое. Добавить сведения о транспортном средстве в личном кабинете mos.ru можно в разделе «Документы и данные», во вкладке «Транспорт». Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы

Собственный автомобиль – это не только комфорт и мобильность, но и дополнительная ответственность. Автовладелец должен вовремя продлевать парковочное разрешение, проверять, не пришел ли штраф, следить за балансом транспондера, быть в курсе изменений дорожного движения. Чтобы решить эти задачи в любом месте и в любое удобное время, современному водителю достаточно быть зарегистрированным на портале mos.ru и указать в своем профиле сведения о транспортном средстве.

«В ритме мегаполиса особенно важно быстро и легко решать повседневные задачи. В этом горожанам помогает цифровая экосистема столицы. За все время существования электронных транспортных услуг и сервисов на mos.ru автомобилисты воспользовались ими более 380 млн раз. А в 2023 г. за автоуслугами обратились онлайн более 26 млн раз. Для удобства горожан уведомления о новых транспортных платежах можно перевести в автоматический режим и быть уверенным, что все счета будут оплачены вовремя», – сказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Сейчас на портале mos.ru доступно более 20 услуг и сервисов, которые могут быть полезны автовладельцам. Они собраны в каталоге услуг для жителей, в разделе «Транспорт».

В прошлом году автомобилисты более 225 тыс. раз обращались к порталу mos.ru, чтобы узнать об эвакуации транспортного средства. Внесенные сведения о транспортном средстве в личном кабинете на портале mos.ru дают возможность владельцу машины подписаться на уведомления и получать сообщения об эвакуации автоматически. Для этого в профиле необходимо выбрать раздел «Настройка подписок», перейти в категорию «Транспорт», выбрать «Эвакуация автомобиля» и указать способ уведомлений: e-mail или push-уведомления. Также это можно сделать в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» в разделе «Проверка эвакуации авто».

Еще одна востребованная государственная услуга для автомобилистов – оформление или продление разрешений на парковку. Для многодетных семей парковочное разрешение предоставляется бесплатно и действует круглосуточно на всех платных уличных парковках. За прошлый год на портал поступило почти 118 тыс. таких заявок. На оформление резидентных парковочных разрешений (РПР) рядом с домом в прошлом году поступило более 70 тысяч заявлений. РПР дает возможность бесплатно оставлять автомобиль в зоне городской уличной платной парковки с 20:00 до 08:00 в пределах района проживания. Оформить круглосуточное резидентное разрешение можно за три тыс. руб. в год. С конца 2022 г. услуга продления парковочного разрешения для резидентов и многодетных семей стала предоставляться в проактивном формате. Это позволяет горожанам не думать о продлении срока действия документа. Все данные проверяются автоматически без участия заявителя в исключительно электронном виде. За два месяца до окончания срока действия парковочного разрешения информация о возможности его продлить поступает в личный кабинет и на электронную почту пользователя. Ему необходимо лишь подтвердить получение услуги. В течение одного дня готовое парковочное разрешение с новыми сроками поступит в личный кабинет.

Определенный набор услуг также доступен и для тех, кто только планирует стать водителем. Они могут записаться на получение водительского удостоверения во флагманских центрах «Мои документы», а также на медкомиссию для получения справки в ГИБДД. За прошлый год москвичи подали более 121 тыс. заявлений в ГИБДД на прохождение медкомиссии.

С помощью сервиса «Мои платежи» водители могут онлайн оплачивать счета за проезд по платным участкам дорог. Сервис автоматически находит все счета, если пользователь указал в профиле сведения водительского удостоверения, госномер и свидетельство о регистрации автомобиля. Также автолюбители могут пополнить лицевой счет транспондера для автоматической оплаты проезда по платным участкам.

Кроме того, на портале mos.ru автомобилисты могут обратиться онлайн в МАДИ и АМПП, чтобы обжаловать постановление или запросить его копию; получить уведомление об оплате или отмене штрафа, а также оформить возврат ошибочно оплаченного штрафа.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».