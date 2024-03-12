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В МТУСИ стартует обучение в «Академии облачной поддержки»

МТУСИ совместно с Yandex Cloud запускает образовательную программу «Академия облачной поддержки», разработанную для студентов третьего-четвертого курсов и направленную на подготовку инженеров технической поддержки. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Эксперты познакомят слушателей с основами виртуализации на глубоком уровне и базовыми продуктами Compute, VPC, Object Storage. В программе — изучение managed databases, kubernetes и terraform и, конечно же, оттачивание навыков коммуникации с клиентами.

В рамах отбора для участия в программе необходимо пройти тест, который состоит из вопросов на знание Linux и сетей. До экзамена Yandex Cloud проведет тематическую встречу в МТУСИ.

По результатам обучения лучшие студенты будут приглашены на работу, остальных добавят в кадровый резерв (возможно работать в других подразделениях).

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