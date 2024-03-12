Искусственный интеллект трансформирует основные сферы жизни в Подмосковье

В Московской области искусственный интеллект работает по восьми важнейшим направлениям. Всего в регионе реализуется 30 ИИ-проектов. Об CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Сегодня новейшие технологии помогают поддерживать чистоту на улицах, отслеживать очереди на остановках и даже контролировать питание в школах и социальных учреждениях. Искусственный интеллект способен обрабатывать огромные объемы информации за короткие промежутки времени. Именно поэтому благодаря «дружбе» с нейросетями нам удается организовать работу так, чтобы люди занимались не рутинными задачами, а другими важными делами», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области в своей работе искусственный интеллект, в частности, использует информацию, полученную с камер системы «Безопасный регион».

Например, с помощью более 5,9 тыс. видеокамер нейросеть выявляет на общественных территориях граффити, мусор, листовки, смет, ямы и нерабочие фонари. После обнаружения нарушения система генерирует задания на их устранение и контролирует ход исполнения. Благодаря проекту «Чистая территория» за шесть месяцев устранено 9,4 нарушений порядка на улицах Подмосковья.

В 7 тыс. видеокамер внедрена ИИ-технология, которая с точностью 93% определяет на улицах региона нелегальную торговлю. ИИ в онлайн-режиме анализирует видеопоток и находит признаки уличных торговых точек. С помощью этого «умного» решения выявлено более 6,3 тыс. нарушений.

С начала нового года нейросеть через 92 камеры «Безопасного региона» мониторит очереди на остановках общественного транспорта. Если на остановке присутствует более 10 человек, то искусственный интеллект классифицирует это как очередь и выдает сигнал для дальнейшей обработки. Это помогает оптимизировать работу маршрутов и сокращает время ожидания. Точность определения очередей составляет более 94%.

«В здравоохранении Подмосковья высокие технологии помогают как жителям, так и специалистам. Знаменитая цифровая помощница «Светлана» заменяет работу 300 операторов и ежедневно принимает порядка 25 тыс. звонков. Благодаря ей время ожидания ответа сократилось до рекордной 1 секунды. Врачам ИИ помогает ставить диагноз и заполнять карты пациентов», – отметила Надежда Куртяник.

В Московской области создана ИИ-технология, способная распознавать медицинские снимки. Нейросеть проводит анализ снимка и делает заключение. Полученную информацию врач использует в качестве дополнительного мнения и, основываясь на всестороннем анализе конкретной ситуации, устанавливает диагноз. Это позволяет повысить точность определения патологий, сократить время описания исследования до двух минут, а также автоматизировать процесс передачи результатов в электронную карту пациента.

ИИ-решение начало работать в декабре 2023 г. К пилотному проекту было подключено 25 медучреждений. С момента запуска нейросетью обработано свыше 90 тыс. снимков. В 2024 г. планируется внедрить искусственный интеллект во все медицинские организации, которые имеют диагностическое оборудование, и провести с его помощью не менее 1 млн расшифровок снимков исследований.

Кроме того, в Подмосковье благодаря искусственному интеллекту в среднем на 52% сокращен срок заполнения медкарты. Это стало возможным благодаря использованию специальных приспособлений голосового ввода данных. Врач произносит информацию, а система распознает голос и переводит его в текст. Такая ИИ-технология уже успешно применяется в 71 поликлинике региона.

Сегодня нейросети в Московской области работают по восьми направлениям: городская среда и ЖКХ, здравоохранение, транспорт, образование и социальная сфера, строительство, сельское хозяйство, экология, госуправление. Познакомиться с ИИ-практиками региона можно на портале «Цифровое Подмосковье».