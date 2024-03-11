CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве

К началу весны в столичном туристическом сервисе Russpass представили серию аудиоэкскурсий по местам, где жили, работали и отдыхали известные писатели. Один из маршрутов посвятили Александру Пушкину, 225-летний юбилей со дня рождения которого празднуется в этом году, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В подборку также вошли прогулки по местам, связанным с судьбами Сергея Есенина, Михаила Булгакова и Александра Островского. Слушатели познакомятся с такими достопримечательностями, как Дом-музей Бориса Пастернака в Переделкине и памятник Максиму Горькому у Белорусского вокзала», — отметила Наталья Сергунина.

Подобрать подходящую аудиоэкскурсию можно в тематическом блоке «Культура и искусство».

Маршрут «По следам великих писателей» включает «нехорошую квартиру» Михаила Булгакова, любимый ресторан Михаила Зощенко и Михаила Шолохова и дом, в котором праздновал мальчишник Александр Пушкин.

О последнем больше расскажут на экскурсии «На тихих берегах Москвы»: прогулка по пушкинским местам столицы». Слушатели побывают в храмах, где писатель был крещен и обвенчан, посетят здание английского клуба и увидят дом, в котором находилась семейная квартира Пушкиных.

Еще две прогулки посвятили русским поэтам ХХ века. Первая — «На московских изогнутых улицах»: в поисках Сергея Есенина» — проведет от Камергерского переулка до Арбата. Вторая — «Борис Пастернак и его любимые женщины» — по Волхонке и Пречистенке.

Маршрут «Любимец власти и народа: горьковские места Москвы» начинается возле памятника литератору у Белорусского вокзала, проходит через его мемориальную квартиру и завершается у Кремлевской стены.

В ходе аудиоэкскурсии «Колумб Замоскворечья: по стопам Александра Островского» слушатели узнают, как пьесы драматурга связаны с историей района. На пути им встретятся Театральная галерея на Малой Ордынке, здание Института стран Азии и Африки на Моховой улице, Российский академический молодежный театр и Малый театр на Театральной площади.

Самый удаленный от центра столицы маршрут — «Дачная жизнь советских писателей: прогулка по Переделкину» — познакомит путешественников со знаменитым литературным поселком.

Всего сервис Russpass предлагает больше 70 бесплатных аудиоэкскурсий, которые можно слушать со смартфона. Они включают рассказы о главных культурных объектах и архитектурных памятниках столицы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

В классификатор российского ПО добавили мессенджеры, электронный документооборот, системы роботизации и медицинское ПО

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Власти ЕС помогали США следить за европейцами через MS Office 365. Вина установлена

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023