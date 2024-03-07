Управление здравоохранения Липецкой области и «СберКорус» на треть сократили время ожидания в очереди в регистратурах двух лечебных учреждений

Более чем за год работы ожидание в очередях регистратур двух учреждений систем здравоохранения региона, принявших участие в пилотном проекте, снизилось в среднем на 31%, а доля пациентов, ожидающих в очередях регистратур более 15 минут, уменьшилось на 45%, по подсчетам аналитиков «СберКорус», платформы для цифрового документооборота, и представителей Управления здравоохранения Липецкой области.

«СберКорус» внедрила интеллектуальную систему управления (ИСУ) «СберРост Про» в медицинских организациях Липецкой области. Пилотный проект включал в себя два лечебных учреждения: ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» и ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 7». Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Так, по результатам работы с конца 2022 года и по сегодня количество перерывов при наличии пациентов в очередях регистратур двух лечебных учреждений сократилось на 13%, а показатели скорости записей к врачу через регистратуры и количество обслуженных пациентов в регистратурах выросли на 8% соответственно каждый. Доля пациентов, ожидающих своей очереди в регистратуре дольше положенного норматива, сократилась на 43%.

«ИСУ «СберРост Про» от «СберКорус» показывает, как важен процесс цифровизации для области здравоохранения. Наша система не только оптимизирует процессы в медицинских учреждениях, но и экономит время пациентов. Более чем за год работы нам удалось существенно сократить время ожидания в очередях, что не только улучшает уровень предоставления услуг для наших граждан, но и способствует повышению доступности медицинских услуг в целом», ― отметил и.о. генерального директора «СберКорус» Виталий Тарасов.

Алексей Колчин, управляющий Липецким отделением Сбербанка: «Мы много лет успешно сотрудничаем с управлением здравоохранения Липецкой области. Здоровье – один из самых важных ресурсов человека. Наша деятельность направлена на улучшение качества жизни граждан региона. Сбер как финансовый институт ставит перед собой цель перейти к человекоцентричной модели работы, которая основана на со-действии человеку в управлении настоящим и будущим. Мы создаем и развиваем дополнительные условия для увеличения потенциала человека и достижения им своих собственных целей».

ИСУ «СберРост Про» работает как цифровой помощник для лечебных учреждений и помогает качественно предоставлять врачебные услуги пациентам ― увеличить скорость и качество обслуживания людей в регистратурах, улучшить профессиональную дисциплину врачей, стандартизировать рабочие процессы и повысить охват населения профилактическими обследованиями.

Система анализирует ключевые показатели сотрудников, влияющие на данные цели (перерывы при наличии пациентов в очереди, скорость обслуживания пациентов, выполнение стандартов рабочего дня и прием пациентов без талонов) и дает сотрудникам рекомендации в виде простых и понятных задач, выполнение которых повышает продуктивность работы.

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«СберКорус» — цифровая платформа для электронного документооборота, которая организует любой бизнес-процесс без бумажных документов. В 2004 г. начала внедрять продукты для электронного обмена данными и документами, а с 2012 г. входит в группу компаний Сбербанка. Сегодня «СберКорус» – разработчик и провайдер сервисов для безбумажных бизнес-процессов в любом бизнесе и организатор процессов цифровой трансформации крупнейших компаний из 58 регионов России.